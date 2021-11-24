Федерация плавания после задержания тренера в Петербурге обязала спортсменов и тренеров носить маски

«Вниманию всех спортсменов и тренеров! Во избежание повторения конфликта, который произошел с заслуженным тренером России Александром Михайловичем Ильиным в аэропорту Пулково, Всероссийская федерация плавания настоятельно рекомендует всем обязательное ношение маски в общественных местах, как это делается в настоящее время в большинстве стран, причем независимо, привит человек или нет. И в этом не только выполнение соответствующих распоряжений и предписаний по борьбе с распространением ковида. Куда важнее — осознанное понимание всех и каждого, что любой барьер на пути распространения этой чумы ХХI века — это еще один шаг к победе над ней», — заявили в федерации.

Кроме того, ВФП направила официальные запросы по ситуации с тренером в компетентные органы. После изучения ситуации со всех сторон федерация пообещала сделать заявление.



«Фонтанка» писала, что Ильин вместе со своей подопечной Виталиной Симоновой приехали в Пулково 22 ноября после проходившего в Петербурге чемпионата России по плаванию. На стойке регистрации их попросили надеть маски, на что тренер попросил выдать ему респиратор, так как маска не является средством защиты органов дыхания. Сотрудники вызвали наряд полиции, который под крики Симоновой скрутил 62-летнего тренера, после чего его отвели в отделение. Подробнее о ситуации и о том, что происходило после задержания, читайте в интервью Ильина «Фонтанке».

