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Федерация плавания после задержания тренера в Петербурге обязала спортсменов и тренеров носить маски

Всероссийская федерация плавания (ВФП) на своем сайте сделала официальное заявление из-за ситуации с тренером, на которого в Петербурге завели административное дело после отказа надеть маску.

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«Вниманию всех спортсменов и тренеров! Во избежание повторения конфликта, который произошел с заслуженным тренером России Александром Михайловичем Ильиным в аэропорту Пулково, Всероссийская федерация плавания настоятельно рекомендует всем обязательное ношение маски в общественных местах, как это делается в настоящее время в большинстве стран, причем независимо, привит человек или нет. И в этом не только выполнение соответствующих распоряжений и предписаний по борьбе с распространением ковида. Куда важнее — осознанное понимание всех и каждого, что любой барьер на пути распространения этой чумы ХХI века — это еще один шаг к победе над ней», — заявили в федерации.

Кроме того, ВФП направила официальные запросы по ситуации с тренером в компетентные органы. После изучения ситуации со всех сторон федерация пообещала сделать заявление.

«Фонтанка» писала, что Ильин вместе со своей подопечной Виталиной Симоновой приехали в Пулково 22 ноября после проходившего в Петербурге чемпионата России по плаванию. На стойке регистрации их попросили надеть маски, на что тренер попросил выдать ему респиратор, так как маска не является средством защиты органов дыхания. Сотрудники вызвали наряд полиции, который под крики Симоновой скрутил 62-летнего тренера, после чего его отвели в отделение. Подробнее о ситуации и о том, что происходило после задержания, читайте в интервью Ильина «Фонтанке».

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Комментарии (9)

ProstoZloy
Всем, объявляющих ковид "ЧУМОЙ", - срочно к психиатру.
FullHD
Мне очень интересно, на что рассчитывала эта парочка? Ну допустим удалось бы им сесть в самолёт, но ведь оттуда их бы все равно выкинули к чертовой матери! Или тренер решил просто на стойке покачать? А ведь до этого старик как-то в Питер прилетел, и я уверен, что в маске. Думаю, получит свои "сутки", там же и маску казённую выдадут.
hedgehog_
надо срочно создать ассоциацию базмасочников и вывалить заявление о чемнибудь
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