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В школы Петербурга снова пришла полиция. «Взрывная» анонимка срывает уроки в десятке учреждений

Письмо с угрозой взрыва и списком из школ Васильевского острова пришло в УФСБ

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Школы Петербурга в очередной раз попали под удар анонимного «минёра». Всё внимание он сосредоточил на Васильевском острове, часть учебных заведений добавлял в список методом тыка.

Как стало известно «Фонтанке», около двух часов дня 24 ноября эвакуировали учеников гимназии №32 на 2-й линии Васильевского острова. Школьники толпились рядом со зданием, без верхней одежды в осеннюю слякоть их не отправили.

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Причиной прогулки стало сообщение о минировании. В среду это не единственное учебное заведение, на которое нацелились анонимы. Письмо с угрозами примерно в час дня пришло на электронную почту УФСБ, в списке школы №2 и №16 на Наличной, 10-я на улице Кораблестроителей, 35-я на Кадетской линии, 19-я на Гаванской и 15-я на Шевченко.

Не забыта также гимназии № 642 «Земля и Вселенная», учащимся которой уже приходилось эвакуироваться на этой неделе. Проверить просят также школу №9 с углубленным изучением французского, которая располагалась на Наличной, но уже не работает.

Рекордсмен последнего месяца по минированиям — 27-я школа — также не избежала проверки правоохранителей. Но искать в ней бомбу отправили отдельным письмом.

Подробнее о том, как живёт учебное заведение под практически ежедневной атакой анонимов, читайте на «Фонтанке».

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