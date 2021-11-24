В школы Петербурга снова пришла полиция. «Взрывная» анонимка срывает уроки в десятке учреждений

Школы Петербурга в очередной раз попали под удар анонимного «минёра». Всё внимание он сосредоточил на Васильевском острове, часть учебных заведений добавлял в список методом тыка.

Как стало известно «Фонтанке», около двух часов дня 24 ноября эвакуировали учеников гимназии №32 на 2-й линии Васильевского острова. Школьники толпились рядом со зданием, без верхней одежды в осеннюю слякоть их не отправили.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Причиной прогулки стало сообщение о минировании. В среду это не единственное учебное заведение, на которое нацелились анонимы. Письмо с угрозами примерно в час дня пришло на электронную почту УФСБ, в списке школы №2 и №16 на Наличной, 10-я на улице Кораблестроителей, 35-я на Кадетской линии, 19-я на Гаванской и 15-я на Шевченко.

