На Васильевском острове эвакуировали ещё одну школу. Бомбы искали в корпусах и детском центре

Корпуса гимназии и детско-юношеский творческий центр на Васильевском острове в Петербурге проверяют кинологи. На вынужденную прогулку школьников и персонал отправила анонимка о минировании.



Как сообщили «Фонтанке» родители школьников, учебное заведение № 27 — не единственное, где 22 ноября уроки сорвала эвакуация. Оторваться от занятий пришлось также ученикам и педагогам гимназии № 642 «Земля и Вселенная».

«Уже третий раз за последние дни. Сегодня оповестили, что заминировано три корпуса», — пишет читательница.