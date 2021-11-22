На Васильевском острове эвакуировали ещё одну школу. Бомбы искали в корпусах и детском центре

Корпуса гимназии и детско-юношеский творческий центр на Васильевском острове в Петербурге проверяют кинологи. На вынужденную прогулку школьников и персонал отправила анонимка о минировании.
Как сообщили «Фонтанке» родители школьников, учебное заведение № 27 — не единственное, где 22 ноября уроки сорвала эвакуация. Оторваться от занятий пришлось также ученикам и педагогам гимназии № 642 «Земля и Вселенная».
«Уже третий раз за последние дни. Сегодня оповестили, что заминировано три корпуса», — пишет читательница.
В соцсетях гимназии сообщается, что кинологи работают во 2-м и 4-м корпусах, а также в детско-юношеском центре. Учеников 8-х и 10-х классов, которые находились в ДЮТЦ, отправили по домам. Отпустили 7–11-е классы, младшие — дошкольники, а также 1–6-е классы включительно — переведены в другие корпуса.
Как уточняют, 2-й и 4-й корпуса уже обследованы, ничего взрывоопасного не найдено.
Школьников эвакуировали в пятницу, 20 ноября, до этого — 16 ноября. Внеплановые прогулки обеспечивают анонимки с сообщением о бомбе. По информации «Фонтанки», школу № 27 «минируют» письмами с других адресов, послания также отличаются по стилистике.