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Сын совладельца «Евростроя» приобрел гостиничный проект братьев Зингаревичей на Синопской набережной

Компания сына совладельца ГК «Еврострой» Валерия Кравцова приобрела проект по строительству гостиницы на Синопской набережной, который собиралась реализовать Plaza Lotus Group. Инвестиции в него составят около 2 млрд рублей.

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Как сообщает 24 ноября «Коммерсантъ», принадлежащее Александру Кравцову совместно с Ларисой Панфиловой ООО «Еврострой-Развитие — СЗ» стало владельцем УК «Аурум менеджмент». Эта компания с 2018 года арендует у города 0,5 га на Синопской набережной рядом с домом № 22. Там к 2024 году должна появиться четырехзвездочная гостиница площадью 19,6 тыс. кв. м на 396 юнитов. Инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей.

Изначально строить отель на этом участке планировала Plaza Lotus Group братьев Михаила и Бориса Зингаревичей, но компания так и не приступила к работе. По данным издания, за долги проект перешел Абсолют-банку. Стоимость его выкупа у кредитора могла обойтись в 400–450 млн рублей, считают эксперты.

Ранее ЛСР приобрела на торгах участок и здания бывшего ликеро-водочного завода «Ливиз» на Синопской набережной, 56–58. Застройщик предложил за пятно в центре Петербурга 1,123 млрд рублей.

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