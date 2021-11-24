Сын совладельца «Евростроя» приобрел гостиничный проект братьев Зингаревичей на Синопской набережной

Как сообщает 24 ноября «Коммерсантъ», принадлежащее Александру Кравцову совместно с Ларисой Панфиловой ООО «Еврострой-Развитие — СЗ» стало владельцем УК «Аурум менеджмент». Эта компания с 2018 года арендует у города 0,5 га на Синопской набережной рядом с домом № 22. Там к 2024 году должна появиться четырехзвездочная гостиница площадью 19,6 тыс. кв. м на 396 юнитов. Инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей.



Изначально строить отель на этом участке планировала Plaza Lotus Group братьев Михаила и Бориса Зингаревичей, но компания так и не приступила к работе. По данным издания, за долги проект перешел Абсолют-банку. Стоимость его выкупа у кредитора могла обойтись в 400–450 млн рублей, считают эксперты.

