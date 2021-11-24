Зюганов заявил, что выступал не против вакцинации, а против принуждения

«Я прекрасно понимаю озабоченность врачей и разделяю их требования, их желание как можно большему числу людей помочь. Я вижу, в каком сложном и драматическом положении находятся врачи и медсестры, и сочувствую им и максимально стараюсь им помочь. Сам трижды привился. Вакциной от «Вектора», потом «Спутник Лайт», — сказал Зюганов «Интерфаксу» .

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не выступал против вакцинации, но не согласен с принуждением. Так он ответил 24 ноября на открытое письмо врачей, которые предложили антиваксерам посетить красные зоны больниц.

Со слов лидера КПРФ, он никогда не говорил, что прививаться не надо. «Более того, всё делаю для того, чтобы сохранялось лучшее из советской медицины, которой гордилась вся планета. Первичная медицина, диспансеризация, борьба с эпидемиями в советское время были организованы в СССР лучше, чем в других странах», — сказал политик.



Зюганов посетовал на то, что перед вакцинацией на проверку к специалисту невозможно быстро попасть по записи. На приглашение посетить красную зону он ответил, что они (депутаты) из этой красной зоны не вылезают.



«У нас в Думе 300 с лишним человек переболели. Мы сидим там в нарушение всех санитарных норм. У меня переболели почти все: и в окружении, и домашние, и двоих человек потеряла фракция», — добавил он.



В среду в Сети было опубликовано открытое письмо российских врачей известным и неизвестным противникам вакцинации. В нём доктора говорят о том, что готовы потратить время на организацию экскурсии по красным зонам, реанимациям и патолого-анатомическим отделениям больниц. «Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», — отмечается в письме. Письмо противникам вакцинации подписали 11 человек. Среди них Денис Гусев, главный врач инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге, главные врачи московских больниц Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко, Андрей Шкода.

