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Проценко о письме антиваксерам: Пусть послушают истории пациентов, которые поверили им

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«Идёт самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Да, я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идёт о единственном спасении», — написал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в своём телеграм-канале 24 ноября. Так он прокомментировал решение медиков написать открытое письмо антиваксерам, в котором им предложили лично посетить красные зоны.

«Мы живём в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введён в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно! Скоро два года, как все мои коллеги из разных регионов, врачи, сестры не выходим из красных зон и бьемся за каждого пациента», — подчёркивает главврач Коммунарки.

Антипрививочников много, они есть даже среди друзей и знакомых самого Проценко и в разговорах с ним ссылаются на слова «довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан». Поэтому он сам и его коллеги решили обратиться «ко всем, кто продолжает не верить в серьёзность происходящего», в надежде на то, что после посещения красных зон они изменят своё отношение и перейдут на сторону «здравого медицинского смысла».

«Пусть придут к нам в наши больницы, в красные зоны, пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам. Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями 5, 6, 7, … волн, — отмечает Проценко. — Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо».

Письмо, адресованное антипрививочникам, подписали врачи 11 российских больниц, в том числе петербургской инфекционной больницы имени Боткина и Городской больницы № 40 Санкт-Петербурга. Оно обращено как ко всем сторонникам этой идеи, так и к известным людям, например лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, музыканту Константину Кинчеву и т. д.

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Комментарии (25)

zelf
У этого дохтора к бороде каша прилипла.
VKuser199962806
Проценко, хватит истерить про ковид. За 2020 в Мире от онкологии одной умерло 10 000 000. Ковид просто отдыхает.
263784231
Лучше бы помалкивали, тогда, может быть, сошли бы если и не за умных, то хотя бы за честных. Есть множество известных врачей - эпидемиологов, вирусологов, микробиологов, которые выступают против всего этого бреда с вакцинацией: вот и соберите совещание или конференцию и решите, вместе со специалистами, чего больше от прививок - пользы или вреда. А оттого, что вы непрофессионалов проведёте по палатам толку никакого, одна игра на публику.
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