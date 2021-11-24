Проценко о письме антиваксерам: Пусть послушают истории пациентов, которые поверили им

«Идёт самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Да, я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идёт о единственном спасении», — написал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в своём телеграм-канале 24 ноября. Так он прокомментировал решение медиков написать открытое письмо антиваксерам, в котором им предложили лично посетить красные зоны.

«Мы живём в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введён в заблуждение или просто хайпует — неважно. Последствия — вот что страшно! Скоро два года, как все мои коллеги из разных регионов, врачи, сестры не выходим из красных зон и бьемся за каждого пациента», — подчёркивает главврач Коммунарки.



Антипрививочников много, они есть даже среди друзей и знакомых самого Проценко и в разговорах с ним ссылаются на слова «довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан». Поэтому он сам и его коллеги решили обратиться «ко всем, кто продолжает не верить в серьёзность происходящего», в надежде на то, что после посещения красных зон они изменят своё отношение и перейдут на сторону «здравого медицинского смысла».



«Пусть придут к нам в наши больницы, в красные зоны, пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам. Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями 5, 6, 7, … волн, — отмечает Проценко. — Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо».

