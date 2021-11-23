«Исчезнувшая» в октябре Светлана Светличная попала в реанимацию

Актриса Светлана Светличная находится в реанимации нейрохирургического отделения. Об этом 23 ноября сообщила ее внучка Мария Ивашова в эфире Первого канала.
Она рассказала, что, договорившись с бабушкой о встрече, подошла к ее подъезду. Рядом с ним Ивашова увидела карету скорой помощи.
«Потом уже выяснилось у консьержа, что она [Светлана Светличная] попросила вызвать ей скорую помощь. Вышла, она в машине. Согласилась на госпитализацию. <…> Мы больше не общались, потому что ее положили в нейрохирургическую реанимацию», — объяснила Ивашова.
«Фонтанка» писала, что 24 октября в отдел МВД России по району Богородское Москвы от сына Светличной поступило сообщение о том, что его мать не выходит на связь с 21-го числа, а ее местонахождение неизвестно.
Позже глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль. К поискам также присоединился добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Актрису нашли 26 октября в Москве. Сообщалось, что она не выходила на связь якобы из-за съемок ток-шоу.