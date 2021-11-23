«Исчезнувшая» в октябре Светлана Светличная попала в реанимацию

Актриса Светлана Светличная находится в реанимации нейрохирургического отделения. Об этом 23 ноября сообщила ее внучка Мария Ивашова в эфире Первого канала.



Она рассказала, что, договорившись с бабушкой о встрече, подошла к ее подъезду. Рядом с ним Ивашова увидела карету скорой помощи.



«Потом уже выяснилось у консьержа, что она [Светлана Светличная] попросила вызвать ей скорую помощь. Вышла, она в машине. Согласилась на госпитализацию. <…> Мы больше не общались, потому что ее положили в нейрохирургическую реанимацию», — объяснила Ивашова.

