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Отряд «Лиза Алерт» начал поиски Светланы Светличной

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Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» начал поиски 81-летней актрисы Светланы Светличной.

В сообщении отряда говорится, что женщина пропала в районе Ростокино в Москве.

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25 октября глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после публикаций СМИ взял ситуацию под свой контроль и поручил доложить об обстоятельствах возможного исчезновения заслуженной артистки. «В СМИ отмечается, что после травмы, полученной во время одной из последних съёмок, у женщины начались проблемы со здоровьем», — отметили в СК.

По данным полиции, 24 октября в отдел МВД России по району Богородское от жителя столицы поступило сообщение о том, что с 21 октября не выходит на связь его мать, а ее местонахождение неизвестно, передавал РБК.

Менеджер актрисы Сергей Рублев вчера в беседе с агентством опроверг информацию о том, что актриса пропала. Ему, по его словам, не поступало никаких «тревожных звонков» и информации о том, что Светличная вышла из дома и исчезла. «Родственники ее навещают, но она может куда-то положить телефон, не видеть, что ей звонят: бывает всё. Она живет «в своем мироощущении», как это бывает у пожилых», — объяснил он. Актёр Иван Николаев, которого называют другом Светличной, также утверждал, что она не пропала, а «переехала ближе к родственникам и не хочет об этом разговаривать».

Фото:
Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

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Комментарии (3)

sakorol
готовят передачу у Малахова
житель города П.
Бастрыкина так светят последнее время в СМИ. К чему бы это?
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