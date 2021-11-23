Съемки фильма «Вызов» продолжатся весной 2022 года уже на Земле

Съемки фильма «Вызов», которые проходили на МКС, продолжатся весной 2022 года, их будут проводить на Земле. Об этом 23 ноября сообщило ТАСС, ссылаясь на режиссера картины Клима Шипенко.



Шипенко добавил, что на данный момент ведется смотр дополнительных актеров, которые присоединятся к съемкам. Отвечая на вопрос, будет ли задействован дублирующий экипаж его самого и Юлии Пересильд, он сказал: «Да, постараемся».



Фильм под рабочим названием «Вызов» — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Часть съемок была проведена в космосе. Для этого 5 октября на корабле «Союз МС-19» на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В процессе также были задействованы космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко вернулись на Землю 17 октября.

