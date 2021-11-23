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«Духовник Путина» отчитал монашку без маски. «Недостойно монашества такое поведение!»

Митрополит Тихон Шевкунов заявил, что безмасочники недостойны монашества

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Митрополит Тихон (Шевкунов), которого в СМИ часто называют «духовником Путина», жестко выступил по поводу безмасочников во время богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Видео его выступления опубликовано в интернете.

Во время проповеди он заметил среди верующих женщину без маски и обратился к ней. «Женщина, я не знаю как вас зовут, оденьте маску, пожалуйста. Посмотрите, все вокруг слушают то, что говорят, а вы без маски стоите. Почему такое неуважение к людям? Я не буду продолжать пока вы не оденете или не выйдете… Так нельзя, так пренебрежительно относиться к людям, которые рядом, нельзя. Как заболел умерший наш отец Георгий? Вот так же! Кто-то стоял и дышал на него. Ну как же так?! Еще монашеское одели. Стыдно! Недостойно монашества такое поведение!» — сказал Шевкунов.

Судя по видео, женщине выдали маску, и служба продолжилась. Отметим, Тихон Шевкунов неоднократно выступал в поддержку почти всех коронавирусных ограничений. Так, он пригрозил наказаниями священникам, которые отговаривают прихожан от прививок.

Тихон Шевкунов является председателем патриаршего совета по культуре и членом совета при президенте РФ по культуре и искусству. Он считается вторым по влиятельности человеком в РПЦ. В СМИ его называли «духовником Путина». Сам Шевкунов того, что общается с президентом, не отрицал, но и статус свой не подтверждал.

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Комментарии (15)

Dazdraperma
Это он еще Владимира Владимировича не отчитывал. За почти два года страааашной пандемии, Путин ни разу намордника не надел. Даже Лукашенко, кажется, надевал. Не говоря уже про Трампа. А Путин - ни разу.
hal9000
Таким тоном проповедовать??!!..шел бы он лучше в думу..с Гинцбургом вместе сексом занимались бы друг с другом..глядишь дурацких законов и постановлений меньше бы было..
263835961
интересно, а этот попик перед раздуховлением пыни отсиживает 14 дней в карантине?
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