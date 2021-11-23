«Духовник Путина» отчитал монашку без маски. «Недостойно монашества такое поведение!»

Митрополит Тихон (Шевкунов), которого в СМИ часто называют «духовником Путина», жестко выступил по поводу безмасочников во время богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Видео его выступления опубликовано в интернете.



Во время проповеди он заметил среди верующих женщину без маски и обратился к ней. «Женщина, я не знаю как вас зовут, оденьте маску, пожалуйста. Посмотрите, все вокруг слушают то, что говорят, а вы без маски стоите. Почему такое неуважение к людям? Я не буду продолжать пока вы не оденете или не выйдете… Так нельзя, так пренебрежительно относиться к людям, которые рядом, нельзя. Как заболел умерший наш отец Георгий? Вот так же! Кто-то стоял и дышал на него. Ну как же так?! Еще монашеское одели. Стыдно! Недостойно монашества такое поведение!» — сказал Шевкунов.