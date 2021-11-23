Google, Twitter и Meta снова хотят оштрафовать за неудаление запрещенного. Суд в Москве рассмотрит восемь новых протоколов

В Таганский райсуд Москвы поступило восемь новых протоколов в отношении Google, Twitter и Meta Platforms (Facebook). Им снова вменяют неудаление запрещенного контента по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ.
Как сообщает 23 ноября пресс-служба московских судов, на Google и Meta приходится по три протокола, на Twitter — два. Все они будут рассмотрены в декабре: материалы Google — 7-го, Twiter и Meta — 16-го.
В ноябре Таганский райсуд оштрафовал Google по той же статье на два, а Telegram — на четыре миллиона рублей. За неудаление запрещенной в России информации общая сумма штрафов Facebook составляет около 90 млн рублей, Twitter — более 45 млн рублей, а Telegram — 35 млн рублей.
Позднее Google и Twitter попали в перечень иностранных IT-компаний, которые должны открыть представительства в России по закону о «приземлении». Согласно ему, владельцы иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей обязаны создать в РФ филиал, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.