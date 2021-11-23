Google, Twitter и Meta снова хотят оштрафовать за неудаление запрещенного. Суд в Москве рассмотрит восемь новых протоколов

В Таганский райсуд Москвы поступило восемь новых протоколов в отношении Google, Twitter и Meta Platforms (Facebook). Им снова вменяют неудаление запрещенного контента по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ.



Как сообщает 23 ноября пресс-служба московских судов, на Google и Meta приходится по три протокола, на Twitter — два. Все они будут рассмотрены в декабре: материалы Google — 7-го, Twiter и Meta — 16-го.



В ноябре Таганский райсуд оштрафовал Google по той же статье на два, а Telegram — на четыре миллиона рублей. За неудаление запрещенной в России информации общая сумма штрафов Facebook составляет около 90 млн рублей, Twitter — более 45 млн рублей, а Telegram — 35 млн рублей.

