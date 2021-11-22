Google, Apple и Twitter решили «приземлить». Роскомнадзор предписал IT-гигантам открыть филиалы в России

На сайте Роскомнадзора появился перечень иностранных IT-компаний, которые должны открыть представительства в России по закону о «приземлении». Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба ведомства.



В реестр попали компании: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.



Закон о «приземлении» в России IT-гигантов был принят летом 2021 года. Согласно ему, владельцы иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей обязаны создать в РФ филиал, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

