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Google, Apple и Twitter решили «приземлить». Роскомнадзор предписал IT-гигантам открыть филиалы в России

Роскомнадзор предписал Google, Apple, Twitter и другим IT-компаниям открыть филиалы в России

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На сайте Роскомнадзора появился перечень иностранных IT-компаний, которые должны открыть представительства в России по закону о «приземлении». Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

В реестр попали компании: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

Закон о «приземлении» в России IT-гигантов был принят летом 2021 года. Согласно ему, владельцы иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей обязаны создать в РФ филиал, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

В ином случае предусмотрены «меры понуждения», вплоть до частичной или полной блокировки на территории России.

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Комментарии (19)

Modest_5e4ce41f7533b
Лучше бы они предписали солнышку почаще из-за туч выглядывать.
simak
Это, кстати, абсолютно правильно. Попробуйте решить любой вопрос с гуглом или твиттером и сразу станет ясно: почему. Деньги заплати и иди лесом, это - всё что говорят эти компании клиентам. На вопрос: почему? ответ: так у нас нет в России представительства. Что же, теперь - будет. Хотя бы один живой человек вместо бота.
Igor_VS
Ну что, будет хаос, почище 2-ой мировой, если эти ребята упрутся. БИГ дата, наверное, по прежнему от Оракла. А бухгалтерия 1С, работает на MS SqL. И замены отечественным не предвидится.
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