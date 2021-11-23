В России могут ввести многомиллионные штрафы за объявления о продаже поддельных медицинских сертификатов

Так, за предложения о предоставлении медицинских документов без исследований (касается и прививок) и выдаче их лицами, не имеющими на это лицензии, граждан предлагается штрафовать на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц наказание составит от 200 до 500 тысяч, для юридических – от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Минздрав предложил ввести штрафы за распространение в СМИ и Интернете предложений о продаже медицинских документов. Соответствующий законопроект опубликован 23 ноября на федеральном портале проектов правовых актов.

Повторное нарушение будет караться строже: от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей для должностных лиц и от 1 до 5 млн рублей для юридических лиц.



В случае принятия законопроекта, он вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею лишать врачей-антипрививочников дипломов. А в Совфеде допустили введение уголовной ответственности для медиков, которые отговаривают пациентов от вакцинации.

