В Совфеде предложили пожизненно лишать дипломов врачей-антипрививочников

«Я убежден, что в таких случаях должно быть пожизненное лишение диплома врача. Врач, который отговаривает от вакцинации, — это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией», — цитирует Башкина РИА Новости 17 ноября.

Врачей, которые отговаривают россиян делать прививки от коронавируса, нужно пожизненно лишать медицинских дипломов. Об этом заявил сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.

По его словам, необходимо ввести ответственность за такие поступки, вплоть до уголовной. «Это нарушение медицинского кодекса, клятвы Гиппократа, кодекса честных врачей», — сказал сенатор.



Ранее Башкин поддержал «амнистию» россиян с поддельными QR-кодами, если они решили сделать прививку от коронавируса. При этом продавцов «прощать нельзя», отметил он.

О возможном привлечении врачей-«антиваксеров» к уголовной ответственности говорил и глава Минздрава Михаил Мурашко.