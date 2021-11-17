В Совфеде предложили пожизненно лишать дипломов врачей-антипрививочников

Врачей, которые отговаривают россиян делать прививки от коронавируса, нужно пожизненно лишать медицинских дипломов. Об этом заявил сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.
«Я убежден, что в таких случаях должно быть пожизненное лишение диплома врача. Врач, который отговаривает от вакцинации, — это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией», — цитирует Башкина РИА Новости 17 ноября.
По его словам, необходимо ввести ответственность за такие поступки, вплоть до уголовной. «Это нарушение медицинского кодекса, клятвы Гиппократа, кодекса честных врачей», — сказал сенатор.
Ранее Башкин поддержал «амнистию» россиян с поддельными QR-кодами, если они решили сделать прививку от коронавируса. При этом продавцов «прощать нельзя», отметил он.
О возможном привлечении врачей-«антиваксеров» к уголовной ответственности говорил и глава Минздрава Михаил Мурашко.