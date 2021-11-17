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В Совфеде предложили пожизненно лишать дипломов врачей-антипрививочников

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Врачей, которые отговаривают россиян делать прививки от коронавируса, нужно пожизненно лишать медицинских дипломов. Об этом заявил сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.

«Я убежден, что в таких случаях должно быть пожизненное лишение диплома врача. Врач, который отговаривает от вакцинации, — это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией», — цитирует Башкина РИА Новости 17 ноября.

По его словам, необходимо ввести ответственность за такие поступки, вплоть до уголовной. «Это нарушение медицинского кодекса, клятвы Гиппократа, кодекса честных врачей», — сказал сенатор.

Ранее Башкин поддержал «амнистию» россиян с поддельными QR-кодами, если они решили сделать прививку от коронавируса. При этом продавцов «прощать нельзя», отметил он.

О возможном привлечении врачей-«антиваксеров» к уголовной ответственности говорил и глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Комментарии (57)

RemyMartin
Сие касается только отрицания благотворного влияния Спутника Владимира или богопротивные иностранные вакцины тоже будут хранимы законом?
aon24
вчера, имея потерю нюха и титр 300 BAU/мл, пришел на вакцинацию. Врач посоветовала не прививаться, а пойти к участковому и попросить QR. Грязные намеки пресекла фразой "Я в тюрьму не хочу". Терапевт посоветовал не прививаться, но дать QR отказался.
Прошу не лишать их диплома.
Piter Russo
Пора уже запретить политикам без профильного образования высказываться на темы в которых они не разбираются.
А разработчикам вакцин пора бы уже работать с медиками, а не обкладываться приказами минздрава о применении мед.средств и вместо разъяснения что и как.
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