В Совете Федерации поддержали «амнистию» россиян с поддельными QR-кодами, но при одном условии

Идею «амнистии» россиян с поддельными QR-кодами и сертификатами поддержали в Совете Федерации. Об этом 16 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора, кандидата медицинских наук Александра Башкина.
Он отметил, что поддерживает «амнистию», но только для тех, кто купил поддельные документы. Россиян, которые поступили подобным образом, по его словам, можно простить, если только они все-таки решили привиться от коронавируса. Продавцов поддельных сертификатов при этом, как сказал Башкин, «прощать нельзя».
Сенатор добавил, что покупателей нужно привлечь к сотрудничеству со следствием. По его мнению, это поможет выйти на мошенников, а также на людей, которые купили фальшивые ковидные документы.
Ранее Министерство здравоохранения России приняло приказ, утверждающий новую форму сертификата о вакцинации против коронавируса, наличии противопоказаний к прививке или перенесенной болезни. «Фонтанка» рассказывала, за что могут аннулировать QR-код и кому отменили карантины.