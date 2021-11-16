FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
72.27р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

В Совете Федерации поддержали «амнистию» россиян с поддельными QR-кодами, но при одном условии

5
Печать

Идею «амнистии» россиян с поддельными QR-кодами и сертификатами поддержали в Совете Федерации. Об этом 16 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора, кандидата медицинских наук Александра Башкина.

Он отметил, что поддерживает «амнистию», но только для тех, кто купил поддельные документы. Россиян, которые поступили подобным образом, по его словам, можно простить, если только они все-таки решили привиться от коронавируса. Продавцов поддельных сертификатов при этом, как сказал Башкин, «прощать нельзя».

Сенатор добавил, что покупателей нужно привлечь к сотрудничеству со следствием. По его мнению, это поможет выйти на мошенников, а также на людей, которые купили фальшивые ковидные документы.

Ранее Министерство здравоохранения России приняло приказ, утверждающий новую форму сертификата о вакцинации против коронавируса, наличии противопоказаний к прививке или перенесенной болезни. «Фонтанка» рассказывала, за что могут аннулировать QR-код и кому отменили карантины.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

vader
Как можно амнистировать, если преступления нет?
262224921
Дураков опять развели. Если не хочешь прививаться - зачем что то покупать , тем более незаконно. Просто берешь и не прививаешься. Зачем тратить деньги? Буратины
MiDeg
я тут живу...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний