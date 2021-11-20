«Губят людей, то есть убивают»: Гинцбург поддержал идею лишать врачей-антипрививочников дипломов

Врачи, которые отговаривают пациентов от вакцинации, должны лишиться своих дипломов. Это предложение поддержал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью, — сказал Гинцбург РИА Новости 20 ноября. — Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством — вакциной в данном случае — и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет».
Первым лишать дипломов врачей, которые отговаривают россиян делать прививки от коронавируса, предложил сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин. Он же предложил ввести для медиков, способных объяснить почему можно и не прививаться, уголовную ответственность.