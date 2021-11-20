«Губят людей, то есть убивают»: Гинцбург поддержал идею лишать врачей-антипрививочников дипломов

Врачи, которые отговаривают пациентов от вакцинации, должны лишиться своих дипломов. Это предложение поддержал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью, — сказал Гинцбург РИА Новости 20 ноября. — Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством — вакциной в данном случае — и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет».