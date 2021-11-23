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Петербургские следователи официально сообщили об уголовном деле чемпионки Европы по плаванию из-за скандала в Пулково

Против чемпионки Европы по плаванию Виталины Симоновой возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Об этом 23 ноября официально сообщили в Следственном комитете Петербурга.

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«Фонтанка» ранее подробно писала об инциденте в Пулково, сама Симонова уже рассказывала о возбужденном против нее деле. По версии следствия, когда ее тренер Александр Ильин отказался надевать маску и вступил в конфликт с полицейскими, спортсменка «из хулиганских побуждений, выразившихся в пренебрежительном отношении к исполнению должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, умышленно, публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково"». В СК подтвердили, что Симонова находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время ей собираются предъявить обвинение.

Напомним, суд по делу ее тренера, которого обвиняют по ст. 19.3 КОАП РФ (неповиновение законному требованию полиции), сегодня перенесли, чтобы дать ему возможность связаться с защитником.

«Фонтанка» писала, что Ильин и Симонова приехали накануне в Пулково после проходившего в Петербурге чемпионата России по плаванию. На стойке регистрации их попросили надеть маски, на что, по словам спортсменки, тренер попросил выдать ему респиратор, так как маска не является средством защиты органов дыхания. Сотрудники вызвали наряд полиции, который под крики Симоновой скрутил 62-летнего тренера, после чего его отвели в отделение.

Виталина Симонова — российская пловчиха из Орска. На ее счету три золотые медали чемпионатов мира по плаванию в ластах, три золотые медали чемпионатов Европы по плаванию в ластах, а также бронза чемпионата Европы по плаванию в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.

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Комментарии (27)

266151195
Граждане! Не пускайте газы никогда в жизни, кому- нибудь это не понравится и оно может оскорбиться. Хотя в тюрьме щас макароны.. 🙃
Mafioza
Тренера на полу крутили,но он себе не позволил подобных выражений в адрес полицейских,как высказалась эта чемпионка,из подворотни видимо-такой и срок "по статусу" положен)
User329
Какова власть, таковы и представители.
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