Петербургские следователи официально сообщили об уголовном деле чемпионки Европы по плаванию из-за скандала в Пулково

«Фонтанка» ранее подробно писала об инциденте в Пулково, сама Симонова уже рассказывала о возбужденном против нее деле. По версии следствия, когда ее тренер Александр Ильин отказался надевать маску и вступил в конфликт с полицейскими, спортсменка «из хулиганских побуждений, выразившихся в пренебрежительном отношении к исполнению должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, умышленно, публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково"». В СК подтвердили, что Симонова находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время ей собираются предъявить обвинение.
Напомним, суд по делу ее тренера, которого обвиняют по ст. 19.3 КОАП РФ (неповиновение законному требованию полиции), сегодня перенесли, чтобы дать ему возможность связаться с защитником.