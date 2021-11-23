Петербургские следователи официально сообщили об уголовном деле чемпионки Европы по плаванию из-за скандала в Пулково

«Фонтанка» писала, что Ильин и Симонова приехали накануне в Пулково после проходившего в Петербурге чемпионата России по плаванию. На стойке регистрации их попросили надеть маски, на что, по словам спортсменки, тренер попросил выдать ему респиратор, так как маска не является средством защиты органов дыхания. Сотрудники вызвали наряд полиции, который под крики Симоновой скрутил 62-летнего тренера, после чего его отвели в отделение.



Виталина Симонова — российская пловчиха из Орска. На ее счету три золотые медали чемпионатов мира по плаванию в ластах, три золотые медали чемпионатов Европы по плаванию в ластах, а также бронза чемпионата Европы по плаванию в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.