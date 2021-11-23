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Заседание по делу тренера чемпионки Европы по плаванию перенесли. Он уверен, что в Пулково все правильно сделал

В Московском районном суде начали рассматривать материалы об административном правонарушении, в котором обвиняют заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина после конфликта с полицией в Пулково.

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Как сообщает корреспондент «Фонтанки» из суда 23 ноября, Ильин заявил на заседании, что ему не предоставили возможность связаться с адвокатом и свидетелем — чемпионкой Европы Виталиной Симоновой. И ходатайствовал об их привлечении.

Рассмотрев ходатайство Ильина, суд постановил перенести заседание на 25 ноября, предоставив ему два дня на возможность связаться с защитником, который, по его словам, находится в Москве. Тренеру выдали его вещи и отпустили под обязательство о явке.

Корреспонденту «Фонтанки» заслуженный тренер заявил, что считает незаконными действия полиции. По словам Ильина, ему не объяснили причину задержания. Силу, уверен наставник чемпионки, к нему также применили необоснованно, потому что он всего лишь хромал и не мог идти так же быстро, как полицейские.

Александру Ильину инкриминируется «неповиновение законному требованию полиции» (статья 19.3 КоАп). Его подопечной же грозит обвинение по статье «оскорбление представителя власти» — статья 319 УК РФ.

«Фонтанка» писала, что Ильин и Симонова приехали накануне в Пулково после проходившего в Петербурге чемпионата России по плаванию. На стойке регистрации их попросили надеть маски, на что, по словам спортсменки, тренер попросил выдать ему респиратор, так как маска не является средством защиты органов дыхания. Сотрудники вызвали наряд полиции, который под крики Симоновой скрутил 62-летнего тренера, после чего его отвели в отделение.

Виталина Симонова — российская пловчиха из Орска. На ее счету три золотые медали чемпионатов мира по плаванию в ластах, три золотые медали чемпионатов Европы по плаванию в ластах, а также бронза чемпионата Европы по плаванию в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м.

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Комментарии (13)

LOM
Жаль, что тренер тренирует только физические навыки. Ни капельки не пример для молодёжи.
Kostyn
Быканул - отхватил, все справедливо. Нечего из себя изображать то чего нет.
SERGEY111
Похоже недалек тот день когда в аэропорту перед стойкой регистрации какой нибудь взрослый баскетбольный клуб из за масок будет в обнимку на полу возиться с полицией как навозные жучары .
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