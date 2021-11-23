Заседание по делу тренера чемпионки Европы по плаванию перенесли. Он уверен, что в Пулково все правильно сделал

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» из суда 23 ноября, Ильин заявил на заседании, что ему не предоставили возможность связаться с адвокатом и свидетелем — чемпионкой Европы Виталиной Симоновой. И ходатайствовал об их привлечении.



Рассмотрев ходатайство Ильина, суд постановил перенести заседание на 25 ноября, предоставив ему два дня на возможность связаться с защитником, который, по его словам, находится в Москве. Тренеру выдали его вещи и отпустили под обязательство о явке.



Корреспонденту «Фонтанки» заслуженный тренер заявил, что считает незаконными действия полиции. По словам Ильина, ему не объяснили причину задержания. Силу, уверен наставник чемпионки, к нему также применили необоснованно, потому что он всего лишь хромал и не мог идти так же быстро, как полицейские.

