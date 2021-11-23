Юрий Лоза отсудил у Первого канала за кавер на песню «Плот» 1 миллион рублей. Он хотел 5 миллионов

Московский городской суд рассмотрел исковое заявление певца Юрия Лозы к АО «Первый канал», требовавшего с телевизионщиков денежную компенсацию за исполнение кавера на его песню «Плот» в эфире шоу-программы «Голос». Суд требования истца удовлетворил частично, взыскав с ответчика 1 млн рублей и судебные расходы, в остальной части музыканту было отказано. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Московского горсуда.



«Фонтанка» ранее писала, что Лоза требовал блокировки доступа к этому выпуску передачи «Голос» и компенсацию в 5 млн рублей (4 млн рублей за нарушение авторских прав и ещё 1 млн за моральный вред). «Голос» с кавером на «Плот» вышел в октябре 2020 года и был опубликован на сайте Первого канала.

