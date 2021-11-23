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Юрий Лоза отсудил у Первого канала за кавер на песню «Плот» 1 миллион рублей. Он хотел 5 миллионов

Московский суд частично удовлетворил иск Юрия Лозы к Первому каналу, постановив взыскать в его пользу 1 миллион рублей

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Московский городской суд рассмотрел исковое заявление певца Юрия Лозы к АО «Первый канал», требовавшего с телевизионщиков денежную компенсацию за исполнение кавера на его песню «Плот» в эфире шоу-программы «Голос». Суд требования истца удовлетворил частично, взыскав с ответчика 1 млн рублей и судебные расходы, в остальной части музыканту было отказано. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Московского горсуда.

«Фонтанка» ранее писала, что Лоза требовал блокировки доступа к этому выпуску передачи «Голос» и компенсацию в 5 млн рублей (4 млн рублей за нарушение авторских прав и ещё 1 млн за моральный вред). «Голос» с кавером на «Плот» вышел в октябре 2020 года и был опубликован на сайте Первого канала.

Лозу, в частности, обидело, что песня сопровождалась комментариями ведущих, членов жюри шоу «Голос», «позволивших себе непристойную иронию, а также распространение несоответствующих фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию».

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Комментарии (4)

Zdobsi
А можно эту песню и её автора запретить в РФ, как сильно задолбавших всех?
hornedreaper2000
этот маленький плот, всё что есть у Юрика и на этом плоту, он уже очень давно плывёт и негоже присоседиваться, плот не выдержит двоих!
Brevnault
Во время озвучивания Лозой своих исковых требований на словах "... и деловую репутацию" судьи не смогли сдержать смех и объявили перерыв.
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