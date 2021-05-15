«Плот» Юрия Лозы добрался до суда с Первым каналом. Дело может стать прецедентом

Певец и композитор Юрий Лоза подал в суд на Первый канал из-за кавера на композицию «Плот», которую исполнили в передаче «Голос» без согласования с автором. Об этом 15 мая пишет Forbes со ссылкой на картотеку Мосгорсуда.

Лоза требует блокировки доступа к этому выпуску передачи и компенсацию в 5 млн рублей (4 млн рублей за нарушение авторских прав и еще 1 млн за моральный вред). «Голос» с кавером на «Плот» вышел в октябре 2020 года и был опубликован на сайте Первого канала. Представитель телеканала пока никак не прокомментировал иск.

