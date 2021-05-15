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«Плот» Юрия Лозы добрался до суда с Первым каналом. Дело может стать прецедентом

Юрий Лоза подал в суд на Первый канал из-за кавера на «Плот»

Певец и композитор Юрий Лоза подал в суд на Первый канал из-за кавера на композицию «Плот», которую исполнили в передаче «Голос» без согласования с автором. Об этом 15 мая пишет Forbes со ссылкой на картотеку Мосгорсуда.

Лоза требует блокировки доступа к этому выпуску передачи и компенсацию в 5 млн рублей (4 млн рублей за нарушение авторских прав и еще 1 млн за моральный вред). «Голос» с кавером на «Плот» вышел в октябре 2020 года и был опубликован на сайте Первого канала. Представитель телеканала пока никак не прокомментировал иск.

Представитель истца, гендиректор Semenov & Pevzner Роман Лукьянов подчеркнул, что впервые в российской практике автор требует заблокировать контент федерального телеканала из-за музыки в составе шоу. «Раньше в таких ситуациях процедура блокировки не использовалась. Суд уже удовлетворил требования о предварительных обеспечительных мерах и обязал Роскомнадзор заблокировать ссылки на телепередачу», — уточнил юрист.

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Комментарии (5)

Neva
А Первый на рекламе сколько заработал ? Там 1 мин лям стоит . Пусть теперь делиться . Правильно поступил Лоза .
Y56700p8
Прекрасные передачи, великолепное содержание и подача материала и многое многое другое на первом канале нашего всероссийского телевещания. И вот изгой, отголосок гнилого прошлого решает обогатиться на дешёвом пиаре. Утоните ваши грязные руки от любимого первого
Ark7
Да вроде, сам "плот" передран с какой-то западной песни.
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