Секретарь Красноярской епархии: «QR-код — это не библейская печать антихриста»

Сибирский священник развеял антиваксерские слухи по поводу того, что QR-код — библейская печать антихриста. Видео с отцом Иннокентием, секретарем Красноярской епархии, разошлось по соцсетям 23 ноября. Он считает, что привитых и непривитых можно сравнить с мясоедами и вегетарианцами, но одни не должны осуждать других.



«QR-код — это не та библейская печать антихриста, о которой нас предупреждал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Он говорил о начертании зверя на челе и правой руке. Мы привыкли не к тому образу жизни, что заповедовал Господь. Мы любим ходить по магазинам, покупать квартиры, машины, украшать своё жилище, забывая, к чему призван человек, куда должны стремиться верующие люди. Нынешние события попущены Господом именно для того, чтобы отрезвить ум христианина, чтобы он понял, куда стремиться», — считает секретарь епархии.

