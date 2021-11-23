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Секретарь Красноярской епархии: «QR-код — это не библейская печать антихриста»

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Сибирский священник развеял антиваксерские слухи по поводу того, что QR-код — библейская печать антихриста. Видео с отцом Иннокентием, секретарем Красноярской епархии, разошлось по соцсетям 23 ноября. Он считает, что привитых и непривитых можно сравнить с мясоедами и вегетарианцами, но одни не должны осуждать других.

«QR-код — это не та библейская печать антихриста, о которой нас предупреждал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Он говорил о начертании зверя на челе и правой руке. Мы привыкли не к тому образу жизни, что заповедовал Господь. Мы любим ходить по магазинам, покупать квартиры, машины, украшать своё жилище, забывая, к чему призван человек, куда должны стремиться верующие люди. Нынешние события попущены Господом именно для того, чтобы отрезвить ум христианина, чтобы он понял, куда стремиться», — считает секретарь епархии.

Неделю назад в РПЦ резко негативно высказались по поводу распространения фейков о коронавирусе. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что вопросы вакцинации от коронавируса и отказа от нее не содержат религиозной составляющей. Он напомнил, что патриарх Кирилл ранее также привился от коронавируса.

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Комментарии (3)

f0ntan
Кого по степени привитости он отнес к мясоедам, кого к вегетарианцам? Наверное, к мясоедам он отнес антиваксеров. А если среди привитых есть любители мяса? А если, наоборот, к антиваксерам, не прививающимся он отнес вегетарианцев, потому что те не едят мясо
Бабаха
А еще мне у них нравится, что любая власть от бога, но большевики были богоборцами и вообще пролезли вне очереди.
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