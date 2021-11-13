В РПЦ надеются на наказание для распространителей фейков о вакцинации от COVID-19

Люди, распространяющие фейки о коронавирусе и вакцинации, должны понести соответствующее наказание. Об этом 13 ноября заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
«Что касается распространения ложной информации о коронавирусе — это, конечно, печальное явление нашего времени. Я надеюсь, что те, кто распространяет ложную информацию, понесут за это соответствующее наказание», — сказал представитель РПЦ в эфире канала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).
Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказал мнение, что вопросы вакцинации от коронавируса и отказа от нее не содержат религиозной составляющей. Он напомнил, что патриарх Кирилл ранее также привился от коронавируса.