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В РПЦ надеются на наказание для распространителей фейков о вакцинации от COVID-19

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Люди, распространяющие фейки о коронавирусе и вакцинации, должны понести соответствующее наказание. Об этом 13 ноября заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Что касается распространения ложной информации о коронавирусе — это, конечно, печальное явление нашего времени. Я надеюсь, что те, кто распространяет ложную информацию, понесут за это соответствующее наказание», — сказал представитель РПЦ в эфире канала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).

Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказал мнение, что вопросы вакцинации от коронавируса и отказа от нее не содержат религиозной составляющей. Он напомнил, что патриарх Кирилл ранее также привился от коронавируса.

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Комментарии (32)

Денеб
Шарлатаны борются с фейками......
SNOW
Отважные попы замахнулись на потребнадзор, Минздрав и чиновников?! Не ожидал что так прям и рубанут правду-матку, мол, дурите расеян, грех это, опомнитесь, ироды.
пазузу
а вдруг завтра наши придут-в буденновках? и что? опять бога не боишься-меня боишься?!
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