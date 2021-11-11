РПЦ: Отказ от вакцинации от коронавируса не содержит религиозной составляющей

Вопросы вакцинации от коронавируса и отказа от нее не содержат религиозной составляющей. Об этом 11 ноября заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением. Но считаем, что человек должен самостоятельно, свободно принимать решение», — сказал Легойда в интервью телеканалу RTVI.

Он также отметил, что в условиях современной доказательной медицины вакцинация — это основной способ противостоять этой заразе».