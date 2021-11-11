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РПЦ: Отказ от вакцинации от коронавируса не содержит религиозной составляющей

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Вопросы вакцинации от коронавируса и отказа от нее не содержат религиозной составляющей. Об этом 11 ноября заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением. Но считаем, что человек должен самостоятельно, свободно принимать решение», — сказал Легойда в интервью телеканалу RTVI.

Он также отметил, что в условиях современной доказательной медицины вакцинация — это основной способ противостоять этой заразе».

Глава синодального отдела напомнил, что патриарх Кирилл ранее также привился от коронавируса.

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Комментарии (4)

LiChaBaTa
РПЦ слилась жидкостью. А раньше церковь несла правильные вещи людям. Но это было давно и не правда.
266613720
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатическо.й болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Być może......A może i nie być.....
Все вакцины изготовлены на основе абортивного материала. Если церковь призывает вакцинацию проводить то значит не имеет морального и канонического права выступать против абортов.
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