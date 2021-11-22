Путин подтвердил готовность России к бесперебойным поставкам газа в Европу

Россия готова на долгосрочной основе бесперебойно поставлять газ в Европу. Об этом 22 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги.



«По инициативе Марио Драги была затронута тема сотрудничества в энергетической сфере. Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток-2"», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

