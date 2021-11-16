FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
72.27р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»

24
Печать

Немецкий регулятор принял решение о временной приостановке сертификации российского газопровода «Северный поток — 2».

«После детального изучения документов федеральное агентство пришло к выводу, что сертификация оператора Nord Stream 2 возможна только в том случае, если он приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии», — сообщается 16 ноября на сайте немецкого регулятора.

В ведомстве отметили, что если требования будут соблюдены, то агентство продолжит рассмотрение сертификации в течение оставшегося четырехмесячного периода, предусмотренного законом.

Nord Stream 2 AG готов создать дочернюю компанию для германской части магистрали.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября в 8:45 мск. Он состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

AP-SPb
"Немецкий регулятор" за здоровый образ жизни? Напоминают остальным европейским странам о пользе закаливания? :)))
Cвифт
.... не нужен газ ?))) ... продадут в Китай.
--- Второй после «Силы Сибири» газопровод в Китай из России через Монголию обретает все более четкие черты. Определен маршрут, почти готово технико-экономическое обоснование и впервые назван срок его строительства.
Карабас Барабас
Что с вакциной, что с газопроводом, не можем мы процедуры соблюдать. Всё аля улю, гони гусей. На ровном месте обделались, недоумки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний