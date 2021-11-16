Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»

Немецкий регулятор принял решение о временной приостановке сертификации российского газопровода «Северный поток — 2».
«После детального изучения документов федеральное агентство пришло к выводу, что сертификация оператора Nord Stream 2 возможна только в том случае, если он приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии», — сообщается 16 ноября на сайте немецкого регулятора.
В ведомстве отметили, что если требования будут соблюдены, то агентство продолжит рассмотрение сертификации в течение оставшегося четырехмесячного периода, предусмотренного законом.
Nord Stream 2 AG готов создать дочернюю компанию для германской части магистрали.
Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября в 8:45 мск. Он состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.