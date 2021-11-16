Европа ожидает масштабных «блэкаутов» из-за нехватки газа

Нехватка запасов газа в Европе может привести к масштабным «блэкаутам» в регионе этой зимой. Об этом 16 ноября сообщает The Telegraph со ссылкой на исполнительного директора одного из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura Джереми Вейра.



«Откровенно говоря, у нас сейчас не хватает газа. Мы не делаем запасы на зимний период, поэтому есть реальная проблема. Если у нас будет холодная зима, в Европе могут быть серьезные отключения электроэнергии», — рассказал он.



Издание отмечает, что Россию обвиняют в «усилении давления» и задержке дополнительных поставок в Европу, чтобы вынудить Германию дать окончательное одобрение «Северного потока-2».

