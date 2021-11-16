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Европа ожидает масштабных «блэкаутов» из-за нехватки газа

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Нехватка запасов газа в Европе может привести к масштабным «блэкаутам» в регионе этой зимой. Об этом 16 ноября сообщает The Telegraph со ссылкой на исполнительного директора одного из крупнейших мировых сырьевых трейдеров Trafigura Джереми Вейра.

«Откровенно говоря, у нас сейчас не хватает газа. Мы не делаем запасы на зимний период, поэтому есть реальная проблема. Если у нас будет холодная зима, в Европе могут быть серьезные отключения электроэнергии», — рассказал он.

Издание отмечает, что Россию обвиняют в «усилении давления» и задержке дополнительных поставок в Европу, чтобы вынудить Германию дать окончательное одобрение «Северного потока-2».

Впервые с 20 октября цена фьючерсов на поставку газа в Европе превысила 1 100 долларов за тысячу кубометров. Рост составил почти 17%. Ранее стало известно, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2».

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Комментарии (9)

52525252
ура
AlBerkut
Вызывается генерал Мороз!
Тот самый, что и немецкую армию в 41-42 годах, да и французскую в 12, в смысле в 1812...
Надо бы ему в Европу 😉😎😂
iAm2Cool
Даже если бы кто-то из недоброжелателей РФ сильно хотел доказать, что РФ использует цены на сырье, как политическое орудие - ему вряд ли удалось бы это сделать лучше, чем самим властям РФ нынешней осенью. Эдак ребятки "патриоты" вы вообще запуска СП2 никогда не дождетесь. Европа покряхтит, но без российского газа перетопчется, т.к. пока зависимость не достигла критических величин.

Только потом, когда пойдет ответка от ЕС, не стоит включать малохольных и лепетать "А нас-то за что?" :)
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