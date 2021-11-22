Ассоциация добытчиков лососей заявила, что цены на красную икру упадут после Нового года

Цены на красную икру, которые в преддверии Нового года поднялись до исторического максимума, после праздника могут так же резко упасть. Об этом 22 ноября заявил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.
«Очевидно, что предновогодний ажиотаж вокруг стоимости икры — планомерно раздуваемая история. Позже цена неизбежно упадет до 3–3,5 тыс. рублей за 1 кг», — цитирует его слова «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что цены на красную икру впервые в истории превысили 5 тыс. рублей за килограмм. В Росрыболовстве обвинили в этом спекулянтов.
«Причины роста цен вряд ли можно назвать объективными. Объем добытой в эту лососевую путину красной икры может покрыть потребности не только внутреннего рынка. На мой взгляд, это действия так называемых перепродавцов — тех, кто скупает большие объемы икры и потом реализует их на рынке», — поддержал Галицын профильное ведомство. По его словам, объективная цена на рынке за килограмм красной икры — 3–3,5 тыс. рублей.