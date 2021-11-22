Ассоциация добытчиков лососей заявила, что цены на красную икру упадут после Нового года

Цены на красную икру, которые в преддверии Нового года поднялись до исторического максимума, после праздника могут так же резко упасть. Об этом 22 ноября заявил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.



«Очевидно, что предновогодний ажиотаж вокруг стоимости икры — планомерно раздуваемая история. Позже цена неизбежно упадет до 3–3,5 тыс. рублей за 1 кг», — цитирует его слова «Интерфакс».



Ранее сообщалось, что цены на красную икру впервые в истории превысили 5 тыс. рублей за килограмм. В Росрыболовстве обвинили в этом спекулянтов.

