Смольный выделит участок под гостиницу на Витебском проспекте. Это часть проекта по автовокзалу

«Комплекс на юге города должен принять часть междугородных и международных маршрутов с автовокзала на Обводном канале, — цитирует пресс-служба Смольного губернатора Александра Беглова 22 ноября. — Создание такого современного объекта с необходимой инфраструктурой позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить исторический центр». По словам градоначальника, такие отели особенно востребованы у туристов и других гостей города.

В гостинице будет шесть этажей, 145 номеров, ресторан и конференц-центр, рядом появится паркинг на более чем 100 мест. На строительство отводят шесть лет, объем инвестиций оценивается в 11,5 млрд рублей.



Работы по гостинице синхронизированы со строительством автовокзала, это части одного проекта. «Фонтанка» рассказывала, что в октябре Смольный согласовал аренду земельного участка для строительства объекта транспортной инфраструктуры на Витебском проспекте. ООО «Вернисаж» намерено построить здесь двухэтажный автовокзал с 5 перронами прибытия и 12 перронами отправления. Компания получила статус стратегического инвестора еще в 2018 году, вскоре после того, как подписала соглашение о намерениях на Петербургском экономическом форуме.

