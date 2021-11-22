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Отредактированное дело Элджея вернулось в суд. Музыкальной пропаганде наркотиков не везет в Зюзинском районе

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Административное дело о пропаганде наркотиков рэпером Элджеем повторно поступило в районный суд столицы. Это будет третья попытка увидеть в его творчестве противозаконное.

О регистрации материалов журналистам 22 ноября сообщили в пресс-службе Зюзинского районного суда Москвы. «Дата рассмотрения дела пока не назначена», — уточнили агентству «Новости». Как следует из судебной картотеки, протокол поступил и зарегистрирован канцелярией в прошлый понедельник.

Административное производство в отношении Алексея Узенюка (настоящее имя исполнителя) было открыто в октябре. Протоколом музыканту вменяется пропаганда наркотиков в интернете. Однако с ходу рассмотреть дело не удалось, судья Елисеева вернула материалы из-за процессуальных шероховатостей.

Аналогичное постигло и материал в отношении лейбла Rhymes Music, которому также вменялась пропаганда наркотиков. Как сообщалось ранее, в размещенном им клипе Моргенштерна усмотрели одобрение употребления одурманивающих средств, а у Элджея хватило одного упоминания. Этот протокол поступил в Зюзинский райсуд 3 ноября и благодаря праздничным дням задержался до понедельника. 8 ноября материалы без рассмотрения возвратили заявителю.

© Фонтанка.Ру

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