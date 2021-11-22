«Писал не я, сториз взял у совершеннолетнего друга». Сын Пескова объяснил, откуда взялась публикация со словами: «Я продолжу гонять»

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 17-летний Мика, объяснил, откуда у него в Instagram появилась сториз с текстом: «Я продолжу гонять». Он заявил, что не был автором публикации — только выложил скриншот аккаунта совершеннолетнего друга.

«Этот текст писал не я. Эту сториз я взял у своего СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО знакомого, который имеет водительское удостоверение и имеет право управлять автомобилем», — написал Мика в сториз 22 ноября.

Он также пояснил, что на скриншоте не было видно имени автора, поскольку оно исчезает, если сториз ставят на паузу.



Ситуацию также прокомментировала сестра Мики Елизавета Пескова. Она подчеркнула, что их родители делали большой акцент на воспитании — не хотели, чтобы детей считали «безмозглыми представителями золотой молодежи без принципов и понятий».

«Да, выложил скрин и не подумал. Человеку 17. Он не «гоняет по Москве», так как ему ни воспитание, ни инстинкт самосохранения не позволяют. Он попадал в очень серьезные аварии. Как сестра могу сказать, что очень и очень страшно осознавать, что твой родной брат мог просто исчезнуть за долю секунды…» — написала Елизавета в Instagram.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что его сын не водит машину и не писал текст из сториз. «Он не ездит! Это он у себя опубликовал чужой пост! Перепост», — рассказал пресс-секретарь президента.

Напомним, Мика опубликовал сториз, в которой говорилось о реакции на смертельное ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб автоблогер Саид Губденский. Автор этих слов называет «странной психологической фигней» ситуацию, когда после новости об очередном ДТП обещание самому себе «не гонять» держится 2–3 дня, а потом «начинается опять то же самое». Песков-младший не указал, кто написал этот текст, и некоторые СМИ посчитали, что автором был он сам.

