FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Это перепост. Песков объяснил публикацию своего сына о гибели автоблогера в ДТП

Песков оправдался за пост сына о ДТП с Губденским

10
Печать

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 21 ноября прокомментировал публикацию своего сына в Instagram. Чиновник заявил, что автор поста, в котором утверждается, что он «продолжит гонять», — другой человек, а его сын просто сделал перепост чужой записи.

«Он не ездит! Это он у себя опубликовал чужой пост! Перепост», — цитирует РИА Новости Пескова.

Михаил Песков ранее опубликовал в своем аккаунте пост. В нем от первого лица дается оценка смертельного ДТП на Кутузовском проспекте 20 ноября, в котором погиб автоблогер Саид Губденский, сидевший за рулем BMW и, по предварительным данным, совершивший ДТП. Цитаты приводит издание Znak.com. Автор этих слов называет «странной психологической фигней ситуацию, когда после новости об очередном ДТП обещание самому себе «не гонять» держится 2–3 дня, а потом «начинается опять то же самое». Песков-младший не указал в публикации, что эти слова принадлежат кому-то другому. Некоторые СМИ восприняли пост как признание.

Напомним, в результате ДТП на Кутузовском проспекте 20 ноября Губденский погиб на месте, его пассажир, президент Федерации авто- и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов скончался на руках медиков.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

lamer
У сынка Шувалова сторис круче.
Мillemelle
ложечки то нашлись, а осадочек остался...
VKuser1606138
"Это не мой сын, он вчера уволился"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний