Это перепост. Песков объяснил публикацию своего сына о гибели автоблогера в ДТП

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 21 ноября прокомментировал публикацию своего сына в Instagram. Чиновник заявил, что автор поста, в котором утверждается, что он «продолжит гонять», — другой человек, а его сын просто сделал перепост чужой записи.



«Он не ездит! Это он у себя опубликовал чужой пост! Перепост», — цитирует РИА Новости Пескова.



Михаил Песков ранее опубликовал в своем аккаунте пост. В нем от первого лица дается оценка смертельного ДТП на Кутузовском проспекте 20 ноября, в котором погиб автоблогер Саид Губденский, сидевший за рулем BMW и, по предварительным данным, совершивший ДТП. Цитаты приводит издание Znak.com. Автор этих слов называет «странной психологической фигней ситуацию, когда после новости об очередном ДТП обещание самому себе «не гонять» держится 2–3 дня, а потом «начинается опять то же самое». Песков-младший не указал в публикации, что эти слова принадлежат кому-то другому. Некоторые СМИ восприняли пост как признание.

