СК показал допрос обвиняемого в убийстве петербуржца, который признался в людоедстве

Как сообщает Следственный комитет по Ленобласти 22 ноября, обвиняемыми по делу проходят двое 23-летних жителей Петербурга. Один из них рассказал о неудачной драке с 50-летним мужчиной, обиде и мести, которая закончилась расправой в гараже на Лабораторной улице. Другой также подтвердил свою причастность, а заодно признался в людоедстве и убийстве биржевого брокера, тело которого в сентябре прошлого года нашли в парке Сосновка. СК показал фрагмент видео с его допросом.