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СК показал допрос обвиняемого в убийстве петербуржца, который признался в людоедстве

Обвинение в убийстве петербуржца, которое раскрыли после ДТП на «Сортавале», предъявлено двоим. Сидевшему за рулём вменяют укрывательство преступления — по версии следствия, он не довёз приятелей до места, где собирались прятать тело.

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Как сообщает Следственный комитет по Ленобласти 22 ноября, обвиняемыми по делу проходят двое 23-летних жителей Петербурга. Один из них рассказал о неудачной драке с 50-летним мужчиной, обиде и мести, которая закончилась расправой в гараже на Лабораторной улице. Другой также подтвердил свою причастность, а заодно признался в людоедстве и убийстве биржевого брокера, тело которого в сентябре прошлого года нашли в парке Сосновка. СК показал фрагмент видео с его допросом.

СУ СК РФ по Ленинградской области

Для обвиняемых в убийстве следствие намерено просить ареста. Третий фигурант — водитель «Галанта», который утром 20 ноября не справился с управлением на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала» и врезался в отбойник, в результате чего из багажника вылетело тело. Мужчине вменили укрывательство преступления. Первоначальными следственными действиями установлено, что его участие выразилось только в помощи в транспортировке тела.

Дальнейшим расследованием займётся петербургский СК. Материалы будут переданы ведомству в ближайшее время.

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Комментарии (7)

AndrewBarsik
У меня тоже нет звука
266253846
звука нет
Danik
А зачем показал?
Это самая нужная информация для людей?
Может воров на млрды допрашивать и показывать?
Почему этих не показывают?
Итак чернухой и политическим лаем все экраны заполнены!
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