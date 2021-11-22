СК показал допрос обвиняемого в убийстве петербуржца, который признался в людоедстве

Как сообщает Следственный комитет по Ленобласти 22 ноября, обвиняемыми по делу проходят двое 23-летних жителей Петербурга. Один из них рассказал о неудачной драке с 50-летним мужчиной, обиде и мести, которая закончилась расправой в гараже на Лабораторной улице. Другой также подтвердил свою причастность, а заодно признался в людоедстве и убийстве биржевого брокера, тело которого в сентябре прошлого года нашли в парке Сосновка. СК показал фрагмент видео с его допросом.
СУ СК РФ по Ленинградской области
Для обвиняемых в убийстве следствие намерено просить ареста. Третий фигурант — водитель «Галанта», который утром 20 ноября не справился с управлением на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала» и врезался в отбойник, в результате чего из багажника вылетело тело. Мужчине вменили укрывательство преступления. Первоначальными следственными действиями установлено, что его участие выразилось только в помощи в транспортировке тела.
Дальнейшим расследованием займётся петербургский СК. Материалы будут переданы ведомству в ближайшее время.