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Экс-начальник Главного штаба ВМФ поддержал версию о гибели «Курска» из-за столкновения с подлодкой НАТО

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Начальник главного штаба ВМФ РФ в 1998–2005 годах адмирал Виктор Кравченко заявил, что косвенные признаки подтверждают версию адмирала Вячеслава Попова о том, что подлодка «Курск» затонула в результате столкновения с иностранной субмариной.

«Существует такая версия, верить ей или не верить? Косвенные признаки говорят о том, что да, то, что сказал командующий Северным флотом в тот период времени Вячеслав Алексеевич Попов, (могло произойти. — Прим. ред.). Я тоже склонен верить этой версии», — сказал Кравченко 22 ноября РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что согласно официальным выводам комиссии под руководством генпрокурора причиной катастрофы является взрыв парогазовой торпеды, который привел к дальнейшей детонации.

Ранее бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов заявил, что атомная подводная лодка «Курск» погибла в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО, название которой известно «с вероятностью 90 %».

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях Северного флота, погибли.

О том, что изменил «Курск» в системе ВМФ, можно ли отдать под суд командующего флотом, почему дело «Курска» так и не было заслушано в Страсбургском суде и кому надо задавать вопрос о вине в гибели экипажа, — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (22)

vic_5e4cd1938d1a8
Данной версии лет чуть меньше, чем самой трагедии. Кто интересовался данной темой могли с данной версией ознакомиться много лет назад. Почему сейчас заговорили, как о чём-то новом, непонятно.
В качестве развития версии писали о визите Путина в Вашингтон в 2000 или 2021 г., где якобы, мы получили некие компенсации за свою подлодку ...

Рассчитывать на то, что широкая общественность должна знать больше, чем она знает, это наивно, независимо от страны. Такого нигде не было и никогда не будет. Вот с убийством Кеннеди, например, до сих пор не разобрались ... и не потому, что не разобрались, а время не пришло узнать суровую правду.
Danik
Фильм французкий кажется был. Курск в мутной воде. Там все разложено было. В интернете есть еще.
alexadmin
Вопрос не в самой причине (версия правдоподобная, может когда и узнаем правду), а в том, почему сейчас это вдруг решили озвучить. Решили просто открыть немного козырей или уже вовсю к 3 МВ готовятся?
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