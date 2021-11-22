Экс-начальник Главного штаба ВМФ поддержал версию о гибели «Курска» из-за столкновения с подлодкой НАТО

Начальник главного штаба ВМФ РФ в 1998–2005 годах адмирал Виктор Кравченко заявил, что косвенные признаки подтверждают версию адмирала Вячеслава Попова о том, что подлодка «Курск» затонула в результате столкновения с иностранной субмариной.



«Существует такая версия, верить ей или не верить? Косвенные признаки говорят о том, что да, то, что сказал командующий Северным флотом в тот период времени Вячеслав Алексеевич Попов, (могло произойти. — Прим. ред.). Я тоже склонен верить этой версии», — сказал Кравченко 22 ноября РИА Новости.

