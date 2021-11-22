«Я с вероятностью 90% знаю наименование». Экс-командующий Северным флотом заявил, что «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО

Атомная подводная лодка «Курск» погибла в 2000 году из-за столкновения с подлодкой НАТО, название которой известно «с вероятностью 90%». Об этом в интервью РИА Новости, опубликованном 22 ноября, заявил адмирал Вячеслав Попов, командовавший в то время Северным флотом.



«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта... Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — сообщил Попов.

