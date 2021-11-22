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«Я с вероятностью 90% знаю наименование». Экс-командующий Северным флотом заявил, что «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО

Адмирал Попов заявил, что «Курск» затонул после столкновения с субмариной НАТО

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Атомная подводная лодка «Курск» погибла в 2000 году из-за столкновения с подлодкой НАТО, название которой известно «с вероятностью 90%». Об этом в интервью РИА Новости, опубликованном 22 ноября, заявил адмирал Вячеслав Попов, командовавший в то время Северным флотом.

«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта... Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — сообщил Попов.

Отметим, что еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова адмирал Попов говорил, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». Тогда адмирал не называл принадлежность субмарины и не утверждал, что фактически знает ее название.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях Северного флота, погибли.

О том, что изменил «Курск» в системе ВМФ, можно ли отдать под суд командующего флотом, почему дело «Курска» так и не было заслушано в Страсбургском суде и кому надо задавать вопрос о вине в гибели экипажа, — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (24)

VVM1962
где же ты раньше был, или жопой за место держался.
Доренко не побоялся рассказать как живут подводники, как власть реагирует на катастрофу.
Аспергер
Тоже мне "секрет Полишинеля". Сразу после трагедии и фотографии американской АПЛ были на базе в Норвегии ... но их как-то очень быстро повсеместно вычистили. Директор ЦРУ очень оперативно посещал Москву и так же оперативно отбыл, не оставив никаких комментариев прессе. В последующие годы Россия закрыла вопрос с безнадёжными долгами Парижскому клубу кредиторов, висящими ещё со времён СССР. Интересная цепь совпадений ...
dragvs
Бред. А причина как обычно самая банальная - раздолбайство.
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