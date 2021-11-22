«COVID-19 и низкий уровень вакцинации». В пандемию Россия потеряла каждого четвертого ветерана ВОВ

За полтора года пандемии в России умерло более 312 тысяч участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В апреле 2020 года их насчитывалось около 1,21 млн, а 1 октября текущего — 896 806 человек. Потери составили 26 % , сообщают 22 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные Минтруда.



До этого сокращение шло медленнее: согласно статистике, смертность среди ветеранов и участников ВОВ повысилась в полтора раза за последние полтора года. В начале 2019-го в стране проживало 1,28 млн граждан этой категории. Тогда коэффициент смертности для людей старше 85 лет в России составлял 164 человека на 1 тысячу смертей, в 2020-м — 190 человек.

