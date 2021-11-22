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«COVID-19 и низкий уровень вакцинации». В пандемию Россия потеряла каждого четвертого ветерана ВОВ

За полтора года в России умерло 26 % участников и ветеранов ВОВ

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За полтора года пандемии в России умерло более 312 тысяч участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В апреле 2020 года их насчитывалось около 1,21 млн, а 1 октября текущего — 896 806 человек. Потери составили 26 %, сообщают 22 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные Минтруда.

До этого сокращение шло медленнее: согласно статистике, смертность среди ветеранов и участников ВОВ повысилась в полтора раза за последние полтора года. В начале 2019-го в стране проживало 1,28 млн граждан этой категории. Тогда коэффициент смертности для людей старше 85 лет в России составлял 164 человека на 1 тысячу смертей, в 2020-м — 190 человек.

Основные причины такого скачка — коронавирус и низкий уровень вакцинации. По данным Росстата, прививку сделала только треть пожилых россиян, и 83 % погибших от коронавируса в стране — это люди старше 60 лет. Половине пожилых пациентов требуется госпитализация, у 75-летних риск тяжелого течения болезни повышается в 7 раз, а у 80-летних — в 9 раз.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Спутником V» привились от коронавируса уже более 50 миллионов россиян.

В Петербурге, как и по России в целом, зафиксировали снижение заболеваемости коронавирусом и количество летальных исходов. О том, с чем это может быть связано, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (22)

ProstoZloy
"Основные причины такого скачка — коронавирус и низкий уровень вакцинации."
Да неужели? В 2020-м ковид был причиной всего 6.8% смертей. А в 2021-м рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний бьет рекорды.
А13579
Только мы достигли совершенства и стали жить вечно, как нагрянул коронавирус и опять старики стали умирать…
Извините, но в таком возрасте, если дожил, каждый прожитый год на счету и вероятность умереть с каждым не то, что годом, с каждым днём повышается. И просто неприлично списывать их на коронавирус ради рекламы вакцинации.
260846291
То есть возраст тут не при чём? Если бы не коварная болезнь, то жили бы и жили, лет до 150. Что, совсем не о чем писать, да, Фонтанка?
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