FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Карпин останется тренером сборной России по футболу. Повлиял звонок Романцева

2
Печать

Валерий Карпин в должности главного тренера будет готовить футбольную сборную России к стыковым матчам отборочного цикла ЧМ-2022. Самым удобным соперником он назвал Северную Македонию.

Свое заявление Карпин сделал на YouTube-канале «Коммент-шоу» 21 ноября. «Вопрос закрыт положительно, — заявил он, — готовимся к стыкам». Контракт тренера исткал в конце года, но автоматически продлевался в случае выхода в стыковую стадию. Ранее после проигранного матча со сборной Хорватии тренер заявил на той же площадке о страхах футболистов команды и о том, что он не уверен, сможет ли подготовить их к стыковой стадии психологически.
По словам Карпина, одним из факторов, повлиявших на решение остаться, стал звонок бывшего тренера сборной Олега Романцева.

Говоря о том, какого соперника бы он хотел получить в стыковых матчах, Карпин заявил, что надо уметь играть со всеми. «Наверное, лучший вариант — Северная Македония, — уточнил он. — На бумаге всем кажется, что это лучший вариант».

Российская команда уступила сборной Хорватии со счетом 0–1 и из-за этого поражения потеряла шансы на прямой выход в основной турнир чемпионата мира 2022 года. Весной предстоят стыковые матчи; в них, возможно, придется встретиться с таким лидерами европейского футбола как Португалия или Италия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Zet
КарпИн ещё поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
Принять венец смренно согласится...
ДуремарСПб.
Как вы ребята не садились,в кого б рядились,ваше место 30е в Европе и 60е в мире.Что не стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний