Карпин останется тренером сборной России по футболу. Повлиял звонок Романцева

Валерий Карпин в должности главного тренера будет готовить футбольную сборную России к стыковым матчам отборочного цикла ЧМ-2022. Самым удобным соперником он назвал Северную Македонию.



Свое заявление Карпин сделал на YouTube-канале «Коммент-шоу» 21 ноября. «Вопрос закрыт положительно, — заявил он, — готовимся к стыкам». Контракт тренера исткал в конце года, но автоматически продлевался в случае выхода в стыковую стадию. Ранее после проигранного матча со сборной Хорватии тренер заявил на той же площадке о страхах футболистов команды и о том, что он не уверен, сможет ли подготовить их к стыковой стадии психологически.

По словам Карпина, одним из факторов, повлиявших на решение остаться, стал звонок бывшего тренера сборной Олега Романцева.



Говоря о том, какого соперника бы он хотел получить в стыковых матчах, Карпин заявил, что надо уметь играть со всеми. «Наверное, лучший вариант — Северная Македония, — уточнил он. — На бумаге всем кажется, что это лучший вариант».



Российская команда уступила сборной Хорватии со счетом 0–1 и из-за этого поражения потеряла шансы на прямой выход в основной турнир чемпионата мира 2022 года. Весной предстоят стыковые матчи; в них, возможно, придется встретиться с таким лидерами европейского футбола как Португалия или Италия.

