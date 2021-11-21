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В Петербург привезли 270 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Также поступили 29,4 тысячи комплектов двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

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На фармбазу в Петербург доставили обещанную большую партию вакцины «Спутник Лайт» — 270 тысяч доз, сообщает 21 ноября пресс-служба Смольного.

Напомним, раньше однокомпонентный «Спутник Лайт» был наиболее коротким путем для получения QR-кода. Однако в начале ноября горожан ограничили в возможности прививаться «Лайтом».

Согласно последней версии методических рекомендаций Минздрава РФ, «Спутник Лайт» рекомендуется колоть только переболевшим коронавирусом или людям, пришедшим на ревакцинацию. 21 ноября стало известно, что «Лайтом» ревакцинировался президент России Владимир Путин.

По данным на 20 ноября включительно, в Петербурге полностью завершили курс вакцинации 2 млн 108 тысяч 890 человек, «Лайтом» за счет бюджета привились 440 тысяч 995 человек, ревакцинировались 113 тысяч 154 человека.

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Комментарии (10)

266693196
Меня любая жижа не интересует.Также КОД ЗВЕРЯ.
SNOW
Вот почему Путин лайтом укололся. Что подвезли, то и вколол.
Иван 2пырьев
я вакцинировался спуником 28.02 и 15 марта. 24.05 заболел ковидом, 30.05 поехал в ленэкспо.
В итоге мою прививку на год и сертификат отменили.
Че мне теперь делать чтобы сертифицировать: заболеть или новую жижу влить?
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