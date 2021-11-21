В Петербург привезли 270 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

На фармбазу в Петербург доставили обещанную большую партию вакцины «Спутник Лайт» — 270 тысяч доз, сообщает 21 ноября пресс-служба Смольного.



Напомним, раньше однокомпонентный «Спутник Лайт» был наиболее коротким путем для получения QR-кода. Однако в начале ноября горожан ограничили в возможности прививаться «Лайтом».



Согласно последней версии методических рекомендаций Минздрава РФ, «Спутник Лайт» рекомендуется колоть только переболевшим коронавирусом или людям, пришедшим на ревакцинацию. 21 ноября стало известно, что «Лайтом» ревакцинировался президент России Владимир Путин.

