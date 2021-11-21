Блокадники и ветераны получили по 50 тысяч рублей к 80-летию Дороги жизни

Единовременная выплата составляет 50 тысяч рублей и полагается всем награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

«В городе завершены выплаты, установленные указом президента России защитникам и жителям блокадного города в связи с исторической датой — 80-летием со дня открытия ледовой дороги через Ладожское озеро», — цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.

В Петербурге выплату получили 61 092 человека, в Ленобласти — 3 156 человек. Аналогичную сумму перечислили 1 912 горожанам, которые пробыли в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев.



Ранее читатели «Фонтанки» рассказали о начале поступления выплат, обещанных еще перед выборами. Премьер-министр Михаил Мишустин тогда констатировал, что средства должны получить более 75 тысяч человек.

