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Блокадники и ветераны получили по 50 тысяч рублей к 80-летию Дороги жизни

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Ветераны и блокадники Петербурга получили выплаты к 80-летию Дороги жизни, сообщает 21 ноября пресс-служба Смольного.

«В городе завершены выплаты, установленные указом президента России защитникам и жителям блокадного города в связи с исторической датой — 80-летием со дня открытия ледовой дороги через Ладожское озеро», — цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Единовременная выплата составляет 50 тысяч рублей и полагается всем награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В Петербурге выплату получили 61 092 человека, в Ленобласти — 3 156 человек. Аналогичную сумму перечислили 1 912 горожанам, которые пробыли в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев.

Ранее читатели «Фонтанки» рассказали о начале поступления выплат, обещанных еще перед выборами. Премьер-министр Михаил Мишустин тогда констатировал, что средства должны получить более 75 тысяч человек.

Дорога жизни в годы Великой Отечественной войны была единственной транспортной магистралью, которая связывала блокадный Ленинград со страной. Она проходила через Ладожское озеро. Действовала с 12 сентября 1941 по март 1943 года. Доставка хлеба по ней началась 22 ноября 1941 года. По ледовой дороге вывезли более 1,4 миллиона ленинградцев и доставили в блокадный город больше 2,3 миллиона тонн грузов.

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Комментарии (4)

166333322
Настоящих блокадников и ветеранов остались единицы. Возможно их уже совсем не осталось у нас в стране. В чей карман деньги ушли?
здрст
лучший подарок был бы - коммунизм, дело которого они отстаивали
тов
Выдают только вакцинированным по куриным кодам?

Им же больше 60-ти, обязаны?

Такой шанс продвинуть укол страха в пожилые массы.
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