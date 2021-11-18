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Блокадникам Петербурга начали приходить обещанные еще до выборов выплаты в честь 80-летия Дороги жизни

По 50 тысяч рублей выплачивают награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Спустя два месяца после данного перед думскими выборами обещания президента Владимира Путина выплатить блокадникам по 50 тысяч рублей, деньги начали поступать на счета пенсионеров. Об этом «Фонтанке» рассказали читатели 18 ноября.

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После беседы Путина с губернатором Александром Бегловым распоряжение определить порядок выплат был дан правительству России, при этом дата, до которой начислят деньги, не называлась. Параллельно петербургский градоначальник распорядился до 1 октября той же суммой поощрить тех ленинградцев, которые были эвакуированы и прожили в осажденном городе меньше 4 месяцев.

Кабмин назвал дату окончательного рассчета в середине октября. Около 75 тысяч человек должны получить выплату до 22 ноября.

Читатель «Фонтанки» также рассказал, что с вопросом о дате начислений полтора месяца назад обратился через форму обратной связи на сайте правительства страны. Оттуда письмо передали в Пенсионный фонд, ПФР переслал его в филиал в Ленобласти, откуда оно попало в комитет по социальной защите населения региона. 18 ноября пришло письмо и оттуда — заявитель указывал, что живет в Петербурге, так что и разбираться с тем, о чем он спрашивает, должен городской комитет.

Дорога жизни связала блокадный город с остальной страной 12 сентября 1941 года. Выплаты должны получить награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

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