Блокадникам Петербурга начали приходить обещанные еще до выборов выплаты в честь 80-летия Дороги жизни

После беседы Путина с губернатором Александром Бегловым распоряжение определить порядок выплат был дан правительству России, при этом дата, до которой начислят деньги, не называлась. Параллельно петербургский градоначальник распорядился до 1 октября той же суммой поощрить тех ленинградцев, которые были эвакуированы и прожили в осажденном городе меньше 4 месяцев.



Кабмин назвал дату окончательного рассчета в середине октября. Около 75 тысяч человек должны получить выплату до 22 ноября.



Читатель «Фонтанки» также рассказал, что с вопросом о дате начислений полтора месяца назад обратился через форму обратной связи на сайте правительства страны. Оттуда письмо передали в Пенсионный фонд, ПФР переслал его в филиал в Ленобласти, откуда оно попало в комитет по социальной защите населения региона. 18 ноября пришло письмо и оттуда — заявитель указывал, что живет в Петербурге, так что и разбираться с тем, о чем он спрашивает, должен городской комитет.



Дорога жизни связала блокадный город с остальной страной 12 сентября 1941 года. Выплаты должны получить награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

