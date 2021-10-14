Кабмин: Блокадники получат по 50 тысяч рублей до 22 ноября

Выплаты в размере 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия Дороги жизни получат более 75 тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда. Об этом 14 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В соответствии с указом президента необходимо принять решение о поддержке всех, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Им будет перечислена единовременная выплата. На эти цели направим около 4 млрд рублей. Такую выплату получат свыше 75 тысяч человек, каждый из них — по 50 тысяч рублей», — сказал глава кабмина на заседании правительства.
В пресс-службе кабмина отметили, что выплата будет произведена до 22 ноября.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда в связи с годовщиной открытия Дороги жизни. «Фонтанка» писала, что деньги получат и те, кто прожил в блокадном городе меньше 4 месяцев.