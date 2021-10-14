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Кабмин: Блокадники получат по 50 тысяч рублей до 22 ноября

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Выплаты в размере 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия Дороги жизни получат более 75 тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда. Об этом 14 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В соответствии с указом президента необходимо принять решение о поддержке всех, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Им будет перечислена единовременная выплата. На эти цели направим около 4 млрд рублей. Такую выплату получат свыше 75 тысяч человек, каждый из них — по 50 тысяч рублей», — сказал глава кабмина на заседании правительства.

В пресс-службе кабмина отметили, что выплата будет произведена до 22 ноября.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил выплатить по 50 тысяч рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда в связи с годовщиной открытия Дороги жизни. «Фонтанка» писала, что деньги получат и те, кто прожил в блокадном городе меньше 4 месяцев.

Дорога жизни — в годы Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль, которая связывала блокадный Ленинград со страной. Она проходила через Ладожское озеро. Действовала с 12 сентября 1941 по март 1943 года.

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Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
Бессмертные. А детям блокадников ничего не дадут? А то я готов к реципиентству.
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