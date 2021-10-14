Кабмин: Блокадники получат по 50 тысяч рублей до 22 ноября

Выплаты в размере 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия Дороги жизни получат более 75 тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда. Об этом 14 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«В соответствии с указом президента необходимо принять решение о поддержке всех, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Им будет перечислена единовременная выплата. На эти цели направим около 4 млрд рублей. Такую выплату получат свыше 75 тысяч человек, каждый из них — по 50 тысяч рублей», — сказал глава кабмина на заседании правительства.

