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Путин предложил произвести единовременную выплату блокадникам

Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Она будет приурочена к 80-летию открытия Дороги жизни.

Президент России Владимир Путин предложил произвести единовременную выплату в 50 тысяч рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда в связи с годовщиной открытия Дороги жизни. Об этом он заявил 17 сентября на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым по видеосвязи.

Глава государства отметил, что вся Россия и весь народ всегда будут помнить о подвиге ленинградцев.

«Поддержка блокадников — наш священный нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю произвести единовременную выплату гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей», — сказал Путин.

Президент попросил уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди могли получить ее «своевременно, без волокиты и лишних бумаг».

8 сентября в Петербурге прошла минута молчания в память о 80-летии со дня начала блокады Ленинграда.

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Комментарии (10)

Мастер Ответов
Подонок!
А где ты был со своим предложением 20 лет?
Люди давно уже все на том свете, уже косточки сгнили.
Остались "липовые блокадники" -их дети, коим было тогда по 3 года.
Так они полностью зависели от матерей; если мать умирала от голода, то и ребенок вместе с ней.
Блокадники жили хорошо везде все эти 30 лет, пока в России безумствовала шайка головорезов убийц народа.
а теперь он вспомнил о них - давайте.....они тебе уже не помогут, путин, набрать голоса. Кто остался, им за 100 лет и они в маразме.
rpu01
Нет их уже давно. Остались, в основном, одни "липовые блокадники". Мой отец и бабушка пережившие блокаду, умерли давно, а деда убили в городском ополчении.
Dimitry Antonov
"..а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье..."
Совершенно не понятны критерии такой выборки. Плевок в страны Балтии, путём их включения в один ряд с непризнанными международным сообществом образованиями?
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