Президент России Владимир Путин предложил произвести единовременную выплату в 50 тысяч рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда в связи с годовщиной открытия Дороги жизни. Об этом он заявил 17 сентября на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым по видеосвязи.
Глава государства отметил, что вся Россия и весь народ всегда будут помнить о подвиге ленинградцев.
«Поддержка блокадников — наш священный нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю произвести единовременную выплату гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей», — сказал Путин.
«Поддержка блокадников – наш священный нравственный долг»: Путин объявил о выплате блокадникам к 80-летию установления блокады 50 тысяч рублей. Выплата коснется в том числе и блокадников, проживающих в Литве, Латвии, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. pic.twitter.com/cKq9GETGFj— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 17, 2021
Президент попросил уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди могли получить ее «своевременно, без волокиты и лишних бумаг».
8 сентября в Петербурге прошла минута молчания в память о 80-летии со дня начала блокады Ленинграда.