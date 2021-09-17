Президент России Владимир Путин предложил произвести единовременную выплату в 50 тысяч рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда в связи с годовщиной открытия Дороги жизни. Об этом он заявил 17 сентября на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым по видеосвязи.



Глава государства отметил, что вся Россия и весь народ всегда будут помнить о подвиге ленинградцев.

«Поддержка блокадников — наш священный нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю произвести единовременную выплату гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей», — сказал Путин.