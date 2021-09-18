Беглов позаботился о тех, кто не попал под распоряжение Путина. Эвакуированные из блокадного Ленинграда тоже получат выплату

Больше 100 миллионов рублей будет выделено из бюджета Петербурга на выплаты блокадникам в честь 80-летия с начала работы Дороги жизни. Деньги раздадут тем, кто прожил в блокаде меньше 4 месяцев.
О распоряжении губернатора Александра Беглова 18 сентября сообщает пресс-служба Смольного. Ранее президент Путин заявил, что награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат по 50 тысяч рублей к 80-летию с начала работы Дороги жизни. Однако в эту категорию не входят пенсионеры, которые были эвакуированы из города.
В 2019-м году в Социальный кодекс Петербурга были внесены изменения, которые приравняли таких петербуржцев к обладателям знака «Житель блокадного Ленинграда». Сейчас их в городе