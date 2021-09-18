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Беглов позаботился о тех, кто не попал под распоряжение Путина. Эвакуированные из блокадного Ленинграда тоже получат выплату

Прожившие в блокадном Ленинграде меньше 4 месяцев пенсионеры тоже получат по 50 тысяч

Больше 100 миллионов рублей будет выделено из бюджета Петербурга на выплаты блокадникам в честь 80-летия с начала работы Дороги жизни. Деньги раздадут тем, кто прожил в блокаде меньше 4 месяцев.

О распоряжении губернатора Александра Беглова 18 сентября сообщает пресс-служба Смольного. Ранее президент Путин заявил, что награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат по 50 тысяч рублей к 80-летию с начала работы Дороги жизни. Однако в эту категорию не входят пенсионеры, которые были эвакуированы из города.

В 2019-м году в Социальный кодекс Петербурга были внесены изменения, которые приравняли таких петербуржцев к обладателям знака «Житель блокадного Ленинграда». Сейчас их в городе 2 150 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

262306781
Беглов (энд Макаров) очередной раз проявил заботу об однодневных блокадниках?
Причем не столько о детях, которые родились в блокадном городе, а эвакуированных по блату. Ценз в 4 месяца был введен, потому что через 4 месяца началась эвакуация из блокированного города через Ладогу. А здесь и вывезенных 9 сентября 1941 решили поддержать. Остальных детей войны г.Беглов поддержать не желает?
Danik
Может стоит платить нормальные пенсии.
Тысяч по 50 для начала.
Тогда не нужны будут эти выплаты.
Ведь это смотрится не очень хорошо.
Люди жили тогда, работали, боролись не за эти 50 тыр, а за хорошую и достойную жизнь для себя, своих детей и внуков.
Пока здесь она только у чинуш, депутатов и олигархов, которые и живут-то не в России.
162927202
Их уже не осталось. Нет блокадников. Дети блокады глубокие старики их мало. Предвыборная чушь.
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