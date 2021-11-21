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Давно такого не видали. Очередь на концерт «Пикника» растянулась почти на полкилометра

Из-за проверки QR-кодов сотни поклонников «Пикника» выстроились в очередь

Длинная очередь выстроилась вечером 21 ноября в БКЗ «Октябрьский» в центре Петербурга перед концертом группы «Пикник».

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Читатель «Фонтанки»

По словам читателя «Фонтанки», хвост очереди дотянулся до площади Восстания, то есть почти на полкилометра. Причина, как и в случае с сегодняшней очередью в кинотеатр «Родина», — проверка QR-кодов.

По словам читателя, работают всего три входа, порядок обеспечивает охрана. «Наиболее упоротые фанаты лезут напролом, но не очень у них получается», — рассказывает читатель.

Концерт «Пикника» должен был состояться 5 ноября в «Юбилейном», но его перенесли. «Фонтанка» писала, что зрителям понадобятся QR-коды.

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Комментарии (14)

266188746
Закон избирательно работает - это значит, что не работает вовсе. В этом вся суть текущей власти. Одним можно, другим нельзя, тут больше трёх не собираться, там можно и тысяче и так везде и во всём. Вместо порядка некий упорядоченный беспредел.
alexadmin
Интересно, через сколько начнут штурмом брать концертные залы?
здрст
не поддерживаю, что за бред?
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