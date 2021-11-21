Давно такого не видали. Очередь на концерт «Пикника» растянулась почти на полкилометра

По словам читателя «Фонтанки», хвост очереди дотянулся до площади Восстания, то есть почти на полкилометра. Причина, как и в случае с сегодняшней очередью в кинотеатр «Родина», — проверка QR-кодов.



По словам читателя, работают всего три входа, порядок обеспечивает охрана. «Наиболее упоротые фанаты лезут напролом, но не очень у них получается», — рассказывает читатель.



Концерт «Пикника» должен был состояться 5 ноября в «Юбилейном», но его перенесли. «Фонтанка» писала, что зрителям понадобятся QR-коды.

