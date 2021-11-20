Группа «Пикник» сыграет для петербуржцев с QR-кодами

Новинка вышла около месяца назад и стала хорошим подарком для поклонников, которые, вероятно, истосковались — со времен последнего альбома «Пикника» прошло уже два года.



Концерт состоится 21 ноября в БКЗ «Октябрьский», однако, чтобы услышать знакомые и новые песни, понадобится QR-код.



Сингл «Все перевернется» состоит из четырех треков — собственно самой песни и трёх ее вариаций: акустической, блюзовой и даже в стиле индастриал.

