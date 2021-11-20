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Группа «Пикник» сыграет для петербуржцев с QR-кодами

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Легендарный коллектив «Пикник» исполнит в Петербурге новую концертную программу «Все перевернется», названную в честь одноименного сингла.

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Новинка вышла около месяца назад и стала хорошим подарком для поклонников, которые, вероятно, истосковались — со времен последнего альбома «Пикника» прошло уже два года.

Концерт состоится 21 ноября в БКЗ «Октябрьский», однако, чтобы услышать знакомые и новые песни, понадобится QR-код.

Сингл «Все перевернется» состоит из четырех треков — собственно самой песни и трёх ее вариаций: акустической, блюзовой и даже в стиле индастриал.

Предыдущая новинка группы, «Колдун», выходила в 2020 году и состояла всего из одного трека, так что новый сингл можно в какой-то степени назвать мини-альбомом.

Организаторы отмечают, что шоу не обойдется без традиционных для «Пикника» декораций и персонажей, а также самых бронебойных хитов — «Египтянин», «У шамана три руки», «Фиолетово-черный» и другие шлягеры точно прозвучат.

(6+)

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

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