Группа «Пикник» сыграет для петербуржцев с QR-кодами

Легендарный коллектив «Пикник» исполнит в Петербурге новую концертную программу «Все перевернется», названную в честь одноименного сингла.
Новинка вышла около месяца назад и стала хорошим подарком для поклонников, которые, вероятно, истосковались — со времен последнего альбома «Пикника» прошло уже два года.
Концерт состоится 21 ноября в БКЗ «Октябрьский», однако, чтобы услышать знакомые и новые песни, понадобится QR-код.
Сингл «Все перевернется» состоит из четырех треков — собственно самой песни и трёх ее вариаций: акустической, блюзовой и даже в стиле индастриал.
Предыдущая новинка группы, «Колдун», выходила в 2020 году и состояла всего из одного трека, так что новый сингл можно в какой-то степени назвать мини-альбомом.
Организаторы отмечают, что шоу не обойдется без традиционных для «Пикника» декораций и персонажей, а также самых бронебойных хитов — «Египтянин», «У шамана три руки», «Фиолетово-черный» и другие шлягеры точно прозвучат.
(6+)
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»