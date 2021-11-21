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Очередь выстроилась на входе в «Родину», но не из-за кино

В кинотеатр «Родина» в центре Петербурга днём 21 ноября выстроилась длинная очередь. Причина — проверка QR-кодов на входе.

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Как сообщает читательница «Фонтанки» Алина, у входа в кинотеатр стоят около 80 человек. Проверяющих двое: одна женщина смотрит билеты, вторая — сертификаты с QR-кодами.

Фото: Автор фото — читательница «Фонтанки» Алина
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В «Родине» сегодня идёт картина Уэса Андерсона «Французский вестник». «Фонтанка» публиковала рецензию на фильм.

Фото: Автор фото — читательница «Фонтанки» Алина

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Комментарии (6)

Аппаратчик мокрой классификации
Вакцинированные должны страдать! :)))
alexpv
Ну дык в очередях вирус не распространяется). Уже доказано, что самый треш заразности ночью в ресторанах)
vader
80 человек, начисто утративших человеческое достоинство.
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