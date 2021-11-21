FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Госдуме поддержали предложение Путина поднять прожиточный минимум в 2022 году

5
Печать

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал парламенту принять поправку президента России Владимира Путина, которая повышает прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в 2022 году на 8,6%. Это следует из решения комитета, опубликованного накануне на сайте Думы.

Согласно поправке, в целом прожиточный минимум в России в следующем году составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Кроме того, МРОТ, согласно Конституции, не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому его глава государства предложил поднять до 13 890 рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что увеличение прожиточного минимума затронет примерно 16 млн граждан, МРОТ — 3 млн человек. Для этого в соответствующую статью расходов необходимо дополнительно заложить 30 млрд рублей.

МРОТ используется в том числе для начисления выплат по больничным. От индексации прожиточного минимума зависят детские социальные пособия, региональные и федеральные доплаты к пенсиям.

В предыдущей утвержденной 1 июля версии прожиточный минимум на 2022 год составлял 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Денеб
Предлагаю в порядке эксперимента каждому депутату попытаться прожить 1 месяц на прожиточный минимум.... Поделиться впечатлениями.....
Аппаратчик мокрой классификации
Предлагаю Госдуме рассмотреть проект переименования термина "прожиточный" в "дожиточный". :))
chip1
Еще бы в ГД не поддержали, там на каждого убитый лось найдется!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний