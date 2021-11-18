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Повышение МРОТ и прожиточного минимума обойдется в 30 млрд рублей

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На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета выделят 30 млрд рублей. Об этом 18 ноября заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что увеличение прожиточного минимума затронет около 16 млн россиян, рост МРОТ — примерно 3 млн граждан.

«От индексации прожиточного минимума зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты, которые выплачиваются по больничным листам. В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан. Повышение МРОТ также затронет заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Это порядка 3 млн наших граждан», — пояснила Голикова (цитата по ТАСС).

Ранее о повышении этих двух показателей в 2022 году заявил Владимир Путин. Прожиточный минимум должен составить 12 654 руб. в месяц, МРОТ — 13 890 руб. в месяц.

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Комментарии (2)

Продолжаю удивляться)
Дорогие деятели государевы, а Вы что хотели? Обойдется Вам дороже, Вас в тюрьму отправят, я надеюсь..
Brevnault
Если 30 млрд рублей разделить на 19 млн россиян, то это же по 1,5 тысячи на каждого! Не многовато?
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