Повышение МРОТ и прожиточного минимума обойдется в 30 млрд рублей

На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета выделят 30 млрд рублей. Об этом 18 ноября заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что увеличение прожиточного минимума затронет около 16 млн россиян, рост МРОТ — примерно 3 млн граждан.
«От индексации прожиточного минимума зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты, которые выплачиваются по больничным листам. В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан. Повышение МРОТ также затронет заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Это порядка 3 млн наших граждан», — пояснила Голикова (цитата по ТАСС).
Ранее о повышении этих двух показателей в 2022 году заявил Владимир Путин. Прожиточный минимум должен составить 12 654 руб. в месяц, МРОТ — 13 890 руб. в месяц.