В Дагестане заявили, что погибшие блогер Губденский и его друг перед трагедией пожертвовали 3 млн руб. больным детям

После гибели автоблогера Саида Губденского и президента Федерации авто и мотоспорта Дагестана Заура Ибрагимова фонд «Инсан» рассказал о добровольном пожертвовании, которое якобы сделали мужчины. Соответствующая публикация появилась 21 ноября в Instagram-аккаунте организации.

«Саид Губденский и Заур Ибрагимов незадолго до случившегося пожелали перевести в фонд деньги в качестве садака (милостыни. — Прим. ред.). По 1 500 000 рублей каждый.⁣⁣ В ходе беседы они узнали, что есть несколько актуальных сборов, которые ждали своей очереди.⁣⁣ Это взрослые и дети с тяжёлыми патологиями», — говорится в сообщении.



В фонде уточнили, что перевод был сделан в пятницу, накануне гибели мужчин. Они будто бы хотели сделать это скрытно, но их трагическая смерть подтолкнула руководство организации «рассекретить» имена благотворителей. Никаких документов, подтверждающих информацию, в Instagram не опубликовано. ⠀

