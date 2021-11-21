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В Дагестане заявили, что погибшие блогер Губденский и его друг перед трагедией пожертвовали 3 млн руб. больным детям

Губденский и Ибрагимов перед ДТП пожертвовали в дагестанский фонд 3 млн руб.

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После гибели автоблогера Саида Губденского и президента Федерации авто и мотоспорта Дагестана Заура Ибрагимова фонд «Инсан» рассказал о добровольном пожертвовании, которое якобы сделали мужчины. Соответствующая публикация появилась 21 ноября в Instagram-аккаунте организации.

«Саид Губденский и Заур Ибрагимов незадолго до случившегося пожелали перевести в фонд деньги в качестве садака (милостыни. — Прим. ред.). По 1 500 000 рублей каждый.⁣⁣ В ходе беседы они узнали, что есть несколько актуальных сборов, которые ждали своей очереди.⁣⁣ Это взрослые и дети с тяжёлыми патологиями», — говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что перевод был сделан в пятницу, накануне гибели мужчин. Они будто бы хотели сделать это скрытно, но их трагическая смерть подтолкнула руководство организации «рассекретить» имена благотворителей. Никаких документов, подтверждающих информацию, в Instagram не опубликовано. ⠀

20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись лоб в лоб два автомобиля, затем ещё один врезался в них. ДТП попало на видео. Виновником сочли Губденского. Он скончался на месте. Его пассажир был госпитализирован, но умер в больнице.

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Комментарии (18)

radon
Кому-то жалко? Мне-нет!
bluxer
Пожертвовали? А могли бы с таким же успехом завещать.
serglaz
Не знал покойных лично. Но, похоже, что были они неплохими, но абсолютно безответственными и диковатыми парнями. Детям перечислили - молодцы! Погибли красиво и по-пацански - тоже доброе дело сделали.
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