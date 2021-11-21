Валерия Гаркалина похоронят во вторник

Актёра Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве 23 ноября.



«В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище», — рассказали РИА Новости 21 ноября в пресс-службе ГИТИСа.



Гражданская панихида запланирована также на вторник. Она пройдёт в Учебном центре ГИТИСа, начало в 11:00.



Гаркалин заболел коронавирусом в начале октября. В больнице в Коммунарке актёру провели экстренную операцию, но в субботу стало известно о его смерти.



Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища Гнесиных, в 1988 году — факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа. Много играл в театрах. Широко известен работами в кинофильмах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком». В 2008 году он получил звание народного артиста России.

