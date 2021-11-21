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В Коммунарке умерла литературовед и писатель Мариэтта Чудакова

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Литературовед, историк литературы, писатель, литературный критик Мариэтта Чудакова скончалась 21 ноября в реанимации в московской больнице в Коммунарке на 85 году жизни после того, как заболела коронавирусом. Об этом сообщила дочь Чудаковой Мария в Facebook.

«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки», — написала она. Информации о времени и месте прощания пока нет.

Мариэтта Чудакова родилась 2 января 1937 года в Москве, была четвёртым ребёнком в семье. Окончила МГУ. Она — доктор филологических наук, историк, член Европейской академии, профессор Литературного института, известный российский литературовед, критик, член Союза писателей СССР, общественный деятель. Её брат Селим Хан-Магомедов стал крупным архитектором и историком архитектуры; а сестра Инна Мишина — директором Московского музея Булгакова в «Нехорошей квартире» с 2007 по 2012 год.

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Комментарии (1)

Дмитрий_1111
Ждем очередного выступления по ТВ главного клоуна этой больницы о том как он там лечит людей!
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